盤整期來了？　台中全區預售單價悄降4萬元

▲統計實價登錄預售屋交易，截至8月20日最新實登價全區平均成交單價已悄降4.3萬元，來到48.5萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在政府有意調控房市下，民眾期待的房價下跌是否來臨？實際觀察台中預售屋市場全區成交均價走勢，6月份賣氣暢旺之時每坪單價來到52.8萬元，也創下歷史新高，但截至最新實登價全區平均成交單價已悄降4.3萬元，不過在地專家認為，均價受到每一區行情帶動會攤低或拉高，不過有感的應該是交易量。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？ 「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

統計實價登錄預售屋交易，台中預售屋市場全區成交均價走勢，6月份賣氣暢旺之時每坪單價來到52.8萬元，創下史上新高，但截至8月最新實登價全區平均成交單價已悄降4.3萬元，來到48.5萬元。

▲台中8月份預售屋最多成交區域落在太平區、其次則是大雅、潭子、神岡，以及海線。（圖／記者陳筱惠攝）

這是否是順應民眾心聲房價真的下跌？台中資深代銷業者則是認為：「從8月份預售屋的交易來說，最多成交區域落在太平區、其次則是大雅、潭子、神岡，以及海線，這幾個區域的成交價格普遍落在3~4字頭，交易量大之下，攤低了整體均價。」

但實際觀察，以太平區來說，成交均價來到39.6萬元，銷售中新建案約17場，整體站上4字頭，帶動新屋成交價也飆升至37～38萬元，在整體個大北屯範疇中，仍是相對親民。

▲台中預售屋的交易量價表。

信義房屋太平樹孝店經理林佳宏說：「目前北太平的新光重劃區建案逐漸交屋，且沿線土大開發已趨於飽和，市場可接受總價帶落在1300萬元左右，相較大里、東區新案站上5字頭，太平區整體屋齡新、大樓多，有商圈與學區，仍是首購族搶進之地。」

回過頭來實際觀察交易量，8月初時已經受到銀行滿水位的影響，銷售案場有感來人減少，6月預售屋交易量共計3178筆、7月還有2737筆，目前實登揭露的交易量只到8月20日，但已經只剩1079筆，從趨勢來看交易量下滑應是明確走向，市場反饋目前：「價格有撐、交易下滑」，但也預告盤整期已經正式來臨。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？ 「護國神山」也護不了的投資客首當其衝