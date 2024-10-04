雪上加霜！　高雄200億大案接待中心「被吹掉半個」

▲高雄將開案的指標案，接待中心耗資近億元也遭颱風重創。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

颱風山陀兒來勢洶洶，3日在高雄小港登陸，各建案嚴陣以待，紛紛撤下廣告看板、帆布等廣告，並加強接待中心防颱措施，仍不敵高雄首度出現破紀錄的17級強風，連高雄將開案的指標案，接待中心耗資近億元也遭重創，在地人驚呼「根本被吹掉半個接待中心。」

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3日中午12時40分山陀兒在高雄小港登陸，帶來破紀錄的17級強風，迅速造成多處災情，不但多地路樹被連根拔起，不少店面也因無法抵擋強勁風勢，整片玻璃大門瞬間被強風摧毀，隨後狂風暴雨直灌，損失慘重。

▲各案場嚴陣以待，加強接待中心防颱措施，並積極將大門釘上木板與加強玻璃固定等工程。（圖／記者張雅雲攝）

而各大案場也在前2天的颱風假，開始嚴陣以待，紛紛撤下廣告看板、帆布等廣告，並加強接待中心防颱措施，積極將大門釘上木板與強化玻璃固定等工程，據在地代銷透露，但仍有接待中心不敵狂風暴雨受損。

南部史上最大案總銷420億元，1期「AI慕光城」位於高雄亞灣，總銷200億元，是高雄今年最受矚目的超級大案，不料也因鄰近山陀兒登陸地，不敵瞬間強風，整座即將完工的接待中心，天花板、外觀牆面都出現坍塌，風雨直接打入室內一片狼藉，在地人連連驚呼「根本直接被吹掉半個接待中心。」

▲天花板、外觀牆都出現坍塌，風雨直接打入室內一片狼藉，在地人連連驚呼「根本直接被吹掉半個接待中心。」（圖／記者張雅雲攝）

該接待中心斥資近億元，邀請大師設計，花了1年多的時間打造，好不容易即將完工，沒想到在鄰近完工前，竟慘遭風災，清景麟集團創辦人林聰麟表示，此次損失高達數千萬元，後續需請廠商評估復原工程需花多久時間，再檢討開案時間，目前開案時程未定。

而此次颱風除了嚴重受災戶「AI慕光城」，還有「藏美東京都」，該接待中心位於鳳山，也因接待中心大門被強風吹破，以致風雨打入室內，部分設施遭到毀損也出現嚴重災情。

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