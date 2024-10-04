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傳央行給「繼承者寬限期」2方向豁免　專家搖頭：幫助不大

▲▼田町齋場,葬禮,高雄,古蹟,廢墟,歷史建築,文化局。（圖／記者陳建宇攝）

▲專家認為，央行的「完全無法住人」認定太過嚴苛。（示意圖，與本文無關／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

針對「繼承祖屋，卻被取消買房寬限期」爭議，傳央行將朝2方向給予豁免，包括繼承持分屋與借款人工作、居住地不同，以及繼承屋超過一定屋齡，難有居住事實。另外特別是雙北地區，由於房地價值高，難得到豁免，恐怕要證明繼承屋「完全無法住人」。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？　「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

央行9月19日祭出選擇性信用管制，新納入包括，名下有1屋者，購買新屋時即不可使用寬限期。這瞬間引發民怨，像是「名下1屋只是繼承來的持分，購買新屋時為什麼要取消寬限期？」

過去本站整理，在央行的規範下，持分屋者購屋要有寬限期，基本上只有一條路有機會，就是持分屋面積小於40平方米、未設籍於此，購置新屋時符合新青安資格並且取得，才能使用寬限期。

然據媒體報導，關於繼承祖屋卻被取消買房寬限期的爭議，央行朝2大方向給予豁免條件。第一，房貸借款人名下的不動產持分是由繼承而來，且座落地區和借款人實際工作、居住地完全不同。第二，該繼承屋超過一定的屋齡，很難有居住事實。

另外，雙北部分由於不動產價值是全國最高，被豁免機會不大，或是即使被豁免，恐怕也必須是在繼承的不動產「完全無法住人」的情況。

▲央行Q3準備資產大減，創15年最大量。（圖／記者陳依旻攝）

▲房市專家何世昌表示，央行提出的豁免條件幫助相當有限。（圖／ET資料照）

房市專家何世昌表示，以此來看，央行提出的豁免條件幫助相當有限，「台灣人傳統習俗中，不是只有鄉下古厝、三合院不能賣，很多人家裡的高屋齡公寓，可能是起家厝也不能賣，即便房子真的就空置，但這樣的公寓很可能也難達到完全無法住人的情況。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，抱有苦衷的繼承族，不光只有持分繼承者們，獨立繼承者也很尷尬，「假如你繼承了一間完全不堪用的古宅，長輩囑託不能賣，也沒有兄弟姊妹分持分，你辛辛苦苦要買房成家時，被認定為不能使用寬限期，會覺得很無辜吧？」

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關鍵字：央行寬限期繼承豁免首購

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