南台中新案突襲房市　資深業者曝1關鍵「不會便宜」

▲新興重劃區13期與單元五，初推案就登7字頭成交單價，也讓房市朝南壓境。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

北台中漲完輪南台中補漲？根據最新實登揭露，南屯區、南區2大新興重劃區13期與單元五，初推案就登7字頭成交單價，也讓房市朝南壓境，在地專家分析，單元五歷經16年才有新案，即便過去建商土地取得成本便宜，但實際上的開發成本卻相當高。

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昔日首購天堂的北屯區已成歷史，在重劃區新案帶動下，北屯區自14期開始一路到單元八都現8字頭成交紀錄，後發起步的13期、單元五有望移植北台中發展模式。

此外，由於單元二與七期南側近期新案一番拉升調整，「陸府續森」、「雙橡園1920」、「青山旭」都有8字頭以上成交行情，將整體南屯房價上抬，新重劃入手價相較更為甜蜜。

▲甫開案的「精銳LEAD」最高單價來到74.2萬元，比過北屯區不少新案單價。（圖／記者陳筱惠攝）

13期重劃區的「鉅虹天麗」最高單價71.6萬元、甫開案「精銳LEAD」最高單價來到74.2萬元，而南屯舊市區的「元城生生」、「嘉磐惠文」相繼衝上71萬元。

承邑廣告王瑞謙分析：「以單元五重劃區為例，具有全台首座國際級足球專用運動園區利多，在大台中科技長廊助攻，以及龐大產業人口加持，區域有望成為繼13期、烏日區後成為南台中開發熱區。」

單元五區內首發案包括「南悅喜苑」、「精銳LEAD」一推出即登上高價，區域內後續還有豐謙、聯悅、惠宇、大城等建商醞釀推案，不過令人相當好奇，單元五重劃區2004年開始開發，交地至今約3年時間，起手式房價之高相當令人咋舌。

對此，台中資深土開人員表示：「單元五命運多舛，開發中期2011年位於重劃區內即將被公告為市定古蹟的瑞成堂，因被自辦重劃會搗毀，引發爭議；後續重劃案又因行政程序問題遭內政部糾正，退回相關土地分配資料，中途重劃會也曾遭人檢舉用來填農地的土方疑似重金屬汙染，多次爭議事件也不斷讓單元五開發被迫停工，甚至到2022年重劃會還遭法院判決自始不成立。」

▲單元五終於進入推案期，資深業者曝起手價根本不會便宜。（圖／記者陳筱惠攝）



因此資深土開說：「近期單元五終於進入推案期，但起手價根本不會便宜，原因就出於即便過去開發商取得土地成本相對低廉，但曠日費時的時間造就未來完工交屋時必須支付大額『土增稅』，業界統計約800坪左右的土地，就必須多支出億元的成本，這也是單元五起手式不會低的原因。」

然而，南台中補漲態勢不只出現在南屯區，包括高鐵特區的「達麗&白天鵝新高鐵」已站上53.9萬元，社區均價也突破50萬元。大里區新案「登陽閱涵」最高單價也達到57.2萬元。

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