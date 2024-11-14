合租才知朋友是控制狂　馬國男氣炸：被逼繳廚具費

▲男網友與朋友合租同住之後，才發現對方是控制狂。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名男網友在Threads上抱怨，和大學朋友合租同住之後才驚覺對方黑暗一面，幾乎全天24小時待在客廳，控制客廳與廚房所有家具的使用，甚至還逼迫他支付「廚具費」150令吉（約新台幣1200元），讓他氣炸。

中國報報導，男網友在報讀學校之後才認識這名朋友，且在找房子時，意外發現對方發布的合租訊息，「本來想說既然都認識，那一切會很美好，從沒想到他的性格形似『惡魔』」。

男網友與這名大學朋友開始當室友之後，發現對方態度十分傲慢，還會24小時待在客廳，控制客廳、廚房所有家具的使用。在合租入住的第一個月，對方還要求他支付一筆150令吉的「廚具費」，「因為我也想使用廚具，所以我付錢了，只是150令吉也太貴了吧」。

男網友也說，這名友人常在群組嗆聲，責罵他與另外一名室友不做家事，不打掃房子，讓他氣得反問「到底是誰經常占用客廳，又是誰經常煮飯？」

另一個插曲是，過去這陣子房間天花板出現漏水，水滴恰好落在吊扇上，導致一使用吊扇，房間到處都會是積水，房東得知後建議開空調直到漏水問題解決，同時降100令吉租金。但男網友卻稱，「友人卻利用這個機會要我他多付100令吉水電費給他」，一聽氣得跟對方大吵，對於室友的態度感到相當氣憤。