男友見同事賺錢心動「120萬買房錢All in」！她勸退遭嗆：猶豫會輸

▲男友想把買房錢All in。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

大陸近期推出多項政策，使得陸股大幅上揚。然而，一名大陸女網友卻因此陷入困境，男友完全沒碰過股票，看到同事因為股票獲利，想將原本拿來買房的錢投入，即使她再三勸阻，男友仍堅持並喊「猶豫會敗北」、「現在閉著眼睛買都漲」，讓她很無奈。

該名女網友在微博發文，與男友交往四年，男方家境並不富裕，從大學畢業後就開始存錢買房，目前已存了26萬人民幣（約新台幣120萬元），自備款要30萬人民幣（約新台幣137萬元）。然而，男友看到同事因股票獲利約台幣46萬元，心動想投入股市，把買房錢All in，儘管她反對，男友仍堅持要買。

女網友認為，男友沒有任何股市經驗，投資股市風險很大，但男友不聽勸，堅信只要投資股市就能獲利，還說「現在屬於誰買誰賺錢，看誰膽子大了，膽子小就賺不到錢，把我們的買房錢投進去，應該能賺到一年工資，看別人賺那麼多，我受不了了，現在閉著眼睛買都漲，隨便哪支股票都能賺到錢。」

男友抱著賭一把的心態，如果虧了就認了，「你可以不幫我，但別阻攔我，生死由命，富貴在天，我能賺的是我命中注定的，猶豫會敗北。」

貼文曝光，底下網友紛紛搖頭，「他虧了第一件事就是找你借錢」、「最近股票確實漲得厲害，但有漲就有跌，這裡面還有更深的東西」、「現在入場已經晚了」、「最近確實漲了，但我老公差一點才回本，懂我的意思吧」、「股票這東西都是跌的時候才買入的，誰在猛漲的時候買入啊，漲了那麼多天，現在才買入，那真是給人割韭菜的機會了」。