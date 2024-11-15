買3間房2塊地！　菲律賓女傭在新加坡工作賺翻了

▲菲律賓女傭透露，她已經在菲律賓買了1輛車、3間房、2塊土地，在新加坡工作足以讓她賺錢並投資未來。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡有許多外籍工作者，有些人打拚多年之後，可在家鄉買下不只一間房子。新加坡一名雇主在社群媒體上發文提問，家庭幫傭若是返國在家鄉蓋房的費用大約需要多少錢，隨即引來眾多回應。

星洲網、新加坡獨立報報導，這名雇主說明，家中幫傭在替她工作2年之後，成功用積蓄在故鄉購入一塊土地，「她的目標是要賺到足夠的錢，要在這塊土地上蓋房子，有人知道她需要存多少錢才能實現夢想？」此文一出引發不少討論。

一名來自印尼的女傭表示，她在新加坡工作賺錢已經15年，去年終於成功在故鄉蓋房，格局為1房、2衛浴（其中1間在臥房內）、開放式廚房的大廳空間以及放置洗衣機的區域，大約花費4.5萬至5萬新幣（約新台幣111萬至123萬元）添購建材，接著付錢給承包商直到完工，未來計畫把房子擴建至2層樓，「存錢真的很難，但很高興終於擁有屬於自己的家，那是我最大的夢想」。

另一名菲律賓女傭雪莉則表示，她已經在菲律賓買了1輛車、3間房、2塊土地，其中一塊土地靠近海邊，「在新加坡工作足以讓我賺錢並投資未來」。