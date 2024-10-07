「房市好日子結束！」　顏炳立：一前提下蛋白區跌2成

▲戴德梁行董事總經理顏炳立認為，若明年初持續量縮，房價就可能下跌。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「房價漲到太誇張，就像天邊的彩虹，總會消失，現在房市好日子已經結束了！」戴德梁行董事總經理顏炳立認為，房價到年底之前不會跌，但若明年初持續量縮，每月移轉棟數跌破2萬棟，價格就可能修正，如果蛋黃區跌5%，蛋白區將跌15~20%；蛋黃區如果不跌，蛋白區將跌10%。

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戴德梁行董事總經理顏炳立表示，過去一段時間，房價漲瘋了，蛋白要賣蛋黃區價，就像麵粉要賣麵包價，漲到太誇張，「這樣的價格是虛的，像天邊的彩虹總是會消失的，之前就說過了不要去追，總有一天會下來，只是需要一定時間。」

顏炳立表示，房價是由4根柱子撐起，分別是資金、利率、供給、需求，而近來在政府政策、市場環境之下，「資金動能下滑，利率成本增加，供給還是多，需求又只剩下剛性需求，房市的好日子結束了。」

顏炳立說，央行祭出第七波打房政策，房市將依序呈現「買氣降、交易量縮、價格下降」他說：「房價超過合理價的部分，是泡沫，也是所謂的超額利潤，接下來要觀察的是這些超額利率可能慢慢去掉，但合理利潤部分現在來看不會消失。」

▲顏炳立認為， 短期之內，到年底之前房價仍聞風不動。（示意圖／記者陳筱惠攝）

不過，顏炳立認為，央行第七波打房非史上最重，也沒有濫殺無辜，「短期之內，到年底之前房價仍聞風不動，只會先呈現量縮、價不再漲，沒有降價，也沒有拋售，房市走向健康。」

何時可能見到房價下跌？會跌多少？顏炳立說，2016年房地合一稅新制實施，買賣移轉棟數降至24.5萬棟，平均每月約2萬棟，而現在每月近3萬棟，「明年第一季開始，只要量沒有出來，移轉棟數月跌破2萬棟，價格可能就要開始修正；如果蛋黃區不跌，蛋白區也會跌10%，如果蛋黃區下跌5%，蛋白區就會修正15~20%。」

土地市場部分，戴德梁行認為，住宅土地量縮可預期，但工業、商用土地仍有穩定需求，也非央行和政府政策打壓的對象。戴德梁行指出，9月在臺灣人壽、達麗、海悅衝刺帶頭，2024年Q3土地交易量一舉衝破千億大關，累計前3季達2144億元，即管央行打房，估全年仍可超越2357億元的5年均線。

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