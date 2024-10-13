急跌後會急彈！專家曝台灣房市「有趣3特點」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房市專家何世昌6日在粉專發文，「台灣的房市幾個有趣的特點」，文中則列出3點，分別是「急跌後會急彈」、「緩跌時間拖很長」、「成交量低谷多為房市轉折點」，3點觀察引發討論。

他在「何世昌的房產知識Buffet+」列出3點，首先是「急跌後會急彈」，台灣的房價在遭遇重大事件如SARS、金融海嘯或中美斷交等外部衝擊後，常會出現短期急跌，但跌幅若在一年內超過10%，則往往會快速修正並引發一波大反彈。何世昌解釋，這種急跌通常會引發市場的恐慌與信心瓦解，但當局勢稍微穩定後，買家常會回心轉意，推動房價反彈。

其次是「緩跌時間拖很長」，何世昌指出，台灣房市的緩跌期通常會持續相當長的時間，無論是持續性緩跌或是盤跌，修正的時間往往會拉得比較長。他舉例說，像是1990年至2000年初的「失落的十年」，以及2014年下半年到2017年末的時期，每年的房價跌幅雖然不大，但卻持續了相當長的時間，讓人感到跌勢似乎無底深。

最後「成交量低谷多為房市轉折點」，他表示，2008年金融海嘯後的房價修正期間，雖然成交量並未大幅縮減，但隔年便出現大反彈。相對地，2001年和2016年這兩個市場最悲觀的年度，購屋族大多選擇觀望，成交量也創下了低點，然而隔年卻出現了市場的新轉機。

因此，何世昌認為，自住者無需過於擔心房價的高低點，因為最悲觀、最少人買房的時候，往往就是市場的轉捩點。最後他也感嘆，「諷刺的是，錯過低點後房價上漲，部份自住客不甘心買單，於是空手眼睜睜看房價一路漲上去，甚是可惜。但市場過於樂觀時，總是冷不防出現重大利空打擊房價，正所謂禍福相依啊！」