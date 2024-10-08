台南最熱重劃區之一現「凶宅法拍」　附生活雜物底價700萬

▲舉喜重劃區是台南近年購屋熱區之一，該區近期出現2房在法拍市場上拍賣，一拍底價700萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

舉喜重劃區是台南近年購屋熱區之一，該區近期出現1間2房物件遭法拍。該物件位於次高樓，屋齡7年，一拍底價700萬元，法院筆錄指出，「該案有發生非自然死亡之情事」。專家分析，雖總價不高，但高於區域行情，三拍後較有機會拍出。

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該物件位於南區舉喜重劃區，拍賣原因為「拍賣抵押物」，根據謄本，坪數為25.99坪、2房，為該棟次高樓，屋齡7年，一拍底價700萬元，換算單坪26.9萬元，22日開標，拍定後點交。

根據法院公告表示，屋內遺有生活雜物、垃圾、衣櫃、床架、彈簧床、衣物等，原屋主有積欠多期管理費。根據法院筆錄記載，社區主任陳述及戶政機關除戶資料所示，建物內有發生「非自然死亡之情事」。

▲舉喜重劃區鄰近南區86快速道路與台17線，交通便利，房價相對親民。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產水交社富喆加盟店東許名震表示，前幾年台南受南科效應影響，蛋黃區房價飆漲，蛋白區房價基期低，帶動購屋族「租不如買」，買氣甚至比蛋黃區還旺。

南區舉喜重劃區鄰近86快速道路與台17線，2016年房價還有1字頭前段班，房價相對親民，因此除了首購族，也吸納不少南科工程師及在地換屋年輕族群。

▲寶雅、全聯等多家連鎖業者陸續進駐，目前預售大樓、新成屋成交價已出現3字頭。（圖／記者張雅雲攝）

該區生活機能逐漸成熟，寶雅、全聯等多家連鎖業者陸續進駐，目前預售大樓、新成屋成交價已出現3字頭，區內屋齡8年內大樓產品，依室內屋況有無裝潢，以及平面跟機械車位差異，成交價約落在20~25萬元。若以2016年取得成本約11~14萬元來看，已有不錯的漲幅表現。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，相對周邊市場行情，該案底價相對偏高，加上申請凶宅銀行貸款的過件率低，銀行多不願承擔日後轉手不易，以及就算要法拍也不好出售的風險，一般來說，這類物件通常要全額現金才能入手，因此研判應會在三、四拍過後才較有機會拍出，每坪單價約在1字頭較為合理。

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