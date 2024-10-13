屋況沒問題「10年內卻轉手3次」　他怕有問題！專家曝另1種可能性

▲原PO看中電梯大樓2樓的房。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文透露，他看中一間電梯大樓2樓的房子，雖然屋況看似沒問題，但是他卻發現，該房在10年內，有3次的轉手紀錄，這樣的狀況可以買嗎？對此，信義房屋專家認為，這有可能是「投資」所致，不過如果擔心，也可以再確認房屋附近有沒有什麼聲音或是有無採光問題。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「7年內轉手3次的房子能買嗎」為標題發文，提到他最近看中一間電梯大樓2樓的房子，該屋的屋齡20年。他透露，該房室內看起來沒有什麼問題，不過他查實價登錄時卻意外發現，該房在年10內，有3次轉手紀錄，像這種情況還可以買嗎？是否會有什麼特殊原因？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「先確定鄰居有沒有問題」、「通常都是太吵，轉手多次都有原因」、「買下去都幾千萬，不要跟你的錢過不去，一點差錯都不要跟它賭」、「先不要買！花一點租金住一年，在社區裡，你就什麼都知道了」、「去跟大樓管理員聊聊天，看能不能套出什麼消息」、「一定有抗力，不要買」、「疑屋不買」。

也有網友認為，「也有可能投資客的，有賺就跑」、「投資客啊，很多」、「如果都接近平轉一定有問題」、「轉3次，看每次轉手差多少」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果有轉手紀錄，可能是因為「投資」，尤其是2樓的價格通常較低，所以投資機會高。不過如果擔心，也可以再確認一下是不是人家住了以後才決定要賣，或是留意是否有噪音、採光問題。