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房貸資金緊「北市買氣掉7成」　仲介公會：文山成重災區

▲▼景美文山區房市配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市文山區9月移轉棟數月減、年減超過3成，成為重災區。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

央行9月出手重手打房，房仲公會大老直言「台北市買氣至少減少7成！」觀察9月北市交易量，1~9月交易量冠軍的文山區，9月卻月減、年減都超過3成，成為重災區。不過，信義房屋專家表示，9月移轉棟數尚未反應9月央行政策，文山房價相對低，首購比例高，估未來幾個月文山區不會是最慘重災區。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？　「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

據北市地政局資料，今年1-9月總移轉數達23,228棟，較去年同期增加18.2%，為近10年同期最高。不過近來房貸資金緊縮，加上9月19日央行打房，9月建物買賣移轉棟為2259棟，年減11.8%、月減11.8%。

台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城表示，央行9月19日公布實施七波信用管制，市場買氣大受影響，買賣方同時卻步觀望，成交量大減，今年第四季將進入中古屋市場最受考驗的寒冬，「在這波管制之後，台北市買氣至少減少7成。」

蘇金城表示，信用管制措施中，影響最大的莫過於貸款成數減少1成，包括豪宅、第二屋分別僅剩3成和5成貸款，「以台北市豪宅來說，減少1成貸款，自備款要多出上千萬，換屋則要多出200～500萬元，買方必須重新評估財務狀況，再加上對後續房價波動的疑慮，整體買氣顯得十分觀望。」

▲▼ 。（圖／台北市仲介公會提供）

▲台北市1~9月各區建物買賣移轉登記棟數年增率統計圖。（圖／台北市仲介公會提供）

進一步觀察台北市12行政區9月移轉棟數表現，台北市仲介公會指出，文山區月增率減少30.2%，年增率減少37.5%，原本是今年1~9月買賣移轉登記棟數的冠軍區，一下子變成重災區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，9月移轉棟數尚未反應9月19日央行政策利空，文山區交易量下滑最多，主要受新案完工交屋真空影響，由於該區房價為北市相對親民的區域，首購族比例相對高，在現在最困難的貸款環節上，是「政府指名的優先對象」，因此未來幾個月真正的央行打房重災區不會是文山區。

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關鍵字：台北市仲介公會蘇金城房仲交易量買氣央行信義房屋曾敬德

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