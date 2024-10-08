北市6坪套房月租7000元「可邊炒菜邊大便」　網見格局嚇：睡在空中

▲廁所跟廚房只有一層布隔著。（圖／翻攝自IG／taipei_king_house）



記者施怡妏／綜合報導

許多人在外租屋，除了地段與租金考量外，格局也相當重要，一名房仲PO出位於台北市文山區的套房，每月租金7000元。然而，該套房的室內格局令人驚訝，廚房與廁所馬桶竟只隔著一片布簾，而臥室的整面落地窗是往外推，網友們笑喊奇葩，「名符其實睡陽台」、「可以一邊大便一邊炒菜！」

一名房仲在雙北租屋IG貼出租文，該建物位於文山區一處巷弄內的5樓，需爬樓梯，房間約6坪大，不可養寵物，需共用洗衣機和陽台洗曬衣物。租金每月7000元，押金兩個月，無管理費，電費一度6元，水費每月一人200元，可申請租屋補助。

從照片中可見，套房空間非常狹窄，一進大門就能看到廁所，而廁所旁邊就是廚房，廚房和馬桶只隔著一片布簾。此外，臥室有一張新的單人床墊，但整個落地窗的範圍是外推的，房仲也特別提醒，窗戶部分「不要坐」，也強調這不是頂樓加蓋。

照片曝光，網友驚呆，「是睡在陽台上？」「台北的租屋總是超出我的想像」、「看了一下街景，陽台外推，床有一半在空中，嚇死人」、「什麼屌格局？開門就浴室」、「這個房間位置和格局厲害了」、「這樣也是硬要賺，真猛」、「這真的可以住嗎？」「反串要先說欸」。