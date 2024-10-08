台積電高雄P4、P5廠啟動環評　在地酸：楠梓漢怎麼輸？

▲台積電進駐高雄，P1廠預計2025年量產，近期傳出台積電將申請擴廠。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電進駐高雄，P1廠預計2025年量產，近期傳出台積電將申請擴廠，高雄市長陳其邁8日證實，台積電P3廠10月正式動工，P4、P5廠將啟動環評程序，房市直接受惠的高大特區，根據實登，近3年預售成交量暴增1.5倍，快要無屋可賣。

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台積電在楠梓科技產業園區設廠，P1廠預計明年量產，P3廠在今年8月已通過環評即將動工，而高雄P4、P5廠近日也已向高市府申請設廠，用地面積41公頃，整體面積合計58.2公頃。

陳其邁表示，台積電因應全球先進製程半導體的需求，尤其是AI晶片需求強勁，為因應國際產能快速需求，10月P3廠會正式動工，而新增P4、P5先進製程廠的擴建計畫，這個計畫也都按照期程進行，最近就會啟動環評程序。

不少在地人直言，「房價又要噴爛，楠梓漢怎麼輸？」也有民眾怒批，「1個廠都沒完工，還敢5個廠？笑死。」、「超過2個都紙上談兵。」

鄰近台積電的楠梓高大特區，房市買氣率先受惠，根據《高雄實價網》統計，該區預售大樓成交量從2022年155筆，直接暴增到396筆，漲幅達1.5倍，成交價也上漲1成，均價達33.36萬元。

年份 成交量 成交價 2022 155 件 29.51 萬 2023 266 件 29.17 萬 2024 396 件 33.36 萬 漲幅 155% 13%

▲楠梓高大特區近年預售價量。資料來源：高雄實價網。（ETtoday製表）

高雄市市調協會榮譽理事長蔡紹豪表示，近年台積電議題熱，不少新案像是「郡都科楠」、「之建築」、「拓真」、「安廷風格」等，在預售階段就完銷，出現一波掃貨潮，目前區域新案已所剩不多，快要無屋可賣。

蔡紹豪表示，楠梓受惠產業紅利，不管自住、置產客都有，全國性買盤讓成交量暴增。不過近期受央行祭出信用管制影響，不但購屋族觀望，連建商也延後推案，買、賣雙方出現拉鋸，成交量、價格都出現急凍。

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