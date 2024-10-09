玉竹商圈2間人氣名店被買下　新房東曝規劃

▲「富治串燒」、「一本拉麵」是高雄玉竹商圈排隊名店，每到用餐時間，幾乎是一位難求。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「富治串燒」、「一本拉麵」是高雄玉竹商圈排隊名店，每到用餐時間，幾乎是一位難求，根據實登，46月以1億元成交，創新興區今年以來最貴總價紀錄，新買家「永鑫投資」為永信建設大股東，信義房屋專家表示，地段精華吸建商進場整合。

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據實價登錄揭露，該筆交易位於玉竹一街17巷2弄，6月以1億元成交，為新興區今年總價最高紀錄，共包含4棟地上2樓透天，屋齡均為60年，地坪合計64.75坪，換算每坪土地單價約159萬元。其中2間透天目前為「富治串燒」、「一本拉麵」店面，均是玉竹商圈排隊名店，目前正常營業中。

▲「富治串燒」、「一本拉麵」店面，均是玉竹商圈排隊名店，新買家「永鑫投資」為永信建設大股東。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，該買家「永鑫投資」為永信建設大股東，而這也不是永信股東在該區首次獵地，根據實登，今年4月已入手同路段1間屋齡60年透天，總價2159.9萬元，換算地價169.9萬元。

附近中山一路舊透天在2022、2023年也由永信建設以陳姓自然人名義，以及大股東「元康管理顧問」砸下分別2087萬元、2226萬元入手2間透天，老透天身價直接鍍金，合計永信及股東陸續入手7間透天、土地面積約105.2坪，總金額1億6773.3萬元。

對此，永信建設發言人陳怡均表示，目前還沒有相關規劃，2店仍繼續出租，尚無改建計畫。

交易時間 位置 坪數 總價 地價 買家 2024/6 玉竹一街 17巷2弄 地坪 64.7坪、建坪76.9坪 1億300萬 159.1萬 永鑫投資 2024/4 玉竹一街 17巷2弄 地坪 12.7坪、建坪19.2坪 2159.9萬 169.9萬 元康管理顧問 2023/12 中山一路 地坪 13.9坪、建坪19.2坪 2226.4萬 159.9萬 永鑫投資 2022/9 中山一路 地坪 13.9坪、建坪19.2坪 2087萬 149.9萬 陳姓自然人

▲永信及股東近年交易紀錄。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

信義房屋市府復興店專案經理林彥輝表示，此次永信集團入手的7間透天位於新興區玉竹商圈，距離大統五福店、中央公園、捷運中央公園站都不遠，區段機能佳、發展潛力豐沛，屬於南高雄蛋黃區。

高雄市新堀江、玉竹商圈曾是高雄最熱鬧的商圈，地位等同台北西門町，是年輕人最愛逛的潮流勝地，中山路曾是燙金門牌，但自從人口逐漸移轉到北高雄後，中山路沿線出現不少閒置店面待租或待售，加上屋齡多數超過50年以上，具危老、都更效益，近期也有買家看準改建商機，陸續出手購屋。

▲玉竹商圈內有大統五福店、中央公園、捷運中央公園站等，區段機能佳、屬於南高雄蛋黃區。（圖／記者張雅雲攝）

該區以往若透天正常當店面使用，店面行情單坪地價落在90~120萬元之間，不過自從開始有建商陸續收購，地價飆升到150~170萬元，屋主也多以建商收購價格開價，價格遠高於區域行情。

在地代銷分析，由於該基地周邊多為老舊透天，往後推出高樓建案，可具備中央公園的綠地景觀優勢，以該筆交易的成交地價推算，將來若成功整合推出大樓案，每坪單價應有5字頭行情。

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