老公買新房子！小姑哭鬧「沒留房間給我」硬占1房間　人妻喊痛苦

▲老公買了新房子，小姑卻常常來住。（示意圖／取自xFrame）

記者曾筠淇／綜合報導

「買新家就是為了逃離這些人，沒想到還死纏著！」一名網友發文表示，老公之前買了新房子，並空一間房間給婆婆，然而小姑卻來亂，哭鬧「哥哥沒有留房間給我」，因此最終也占了一間房間。對此，她便無奈直呼，「也不知道要禮讓她到什麼時候，真的很痛苦！」貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，老公之前買了「三房一廳」的新房子，因為婆婆有時工作會來住，所以他們有空一間房間出來。夫妻倆本來規畫另一間房間要當客房兼工作室，豈料小姑卻哭鬧，說「哥哥沒有留房間給我」，因此最後那間房間就變她的了。

原PO直言，小姑個性機車，「不准別人碰她的東西，還會說我們如果讓別人睡那間，以後她就鎖門。」但是當初夫妻倆會搬到外面住，有一部分原因就是小姑，因為每次公婆只要幫原PO說話，小姑就會鬧脾氣，「說她現在是孤兒，沒人愛」。

▲小姑時常鬧脾氣，讓原PO很困擾。（示意圖／取自Pexels）

原PO無奈，好不容易搬到新家，結果小姑卻常常來亂，「還在公婆面前大罵我說『這是我家，你滾回你家啦』」，非常荒謬。她之後忍無可忍，就回嗆了幾句，結果變成雙方互鬧，一旁的婆婆只能打圓場，並把小姑帶走。她也直呼，「實在是不知道她什麼時候會長大？也不知道要禮讓她到什麼時候？真的很痛苦。買新家就是為了逃離這些人，沒想到還死纏著」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「都搬出去了，為什麼還要留房間給她啊？她只是親戚，是客人欸」、「你老公知道嗎？知道了不處理嗎」、「下次錄音起來」、「一開始都已經很明確是為了她而搬新屋的，明明是你自己新居為何又會給她一間房呢」、「把雜物堆進去，當儲物室」、「老公如果都知道還這樣，就直接換門鎖，拒絕讓她進來，如果還開門讓她來，這種老公也可以考慮不要了」。

原PO則在留言區透露，「我ㄤ（指老公）在的時候，毒菇（指小姑）不敢鬧，都專門挑他不在的時候，所以才更X」。除此之外，老公也曾要處理，但如果他指責妹妹，「他爸媽會覺得他在欺負她，所以都只能用講的」。至於房間，其實老公有和婆婆商量過，後來是妥協了，才「留房間」給小姑，「證明他們愛她、不是孤兒」。