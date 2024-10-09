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公益路餐飲激戰區洗牌　網美泰餐收攤、「台南擔仔麵」攻年輕消費群

▲▼ 公益商圈,大墩路,南屯區,店面,台南擔仔麵 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在台中開設8年的泰式餐廳「Thai J」意外宣布只營業至10月20日。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

公益路餐飲激戰區再洗牌。在台中開設8年的泰式餐廳「Thai J」，日前宣布只營業至10月20日，另距離400公尺的老牌婚宴會館「台南擔仔麵」卻引進新的餐酒館，更名「8十9吧食酒」。信義房屋專家表示，家戶人口與疫情後的消費習慣改變，公益商圈的餐飲業也面臨轉型。

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在台中開設8年的泰式餐廳「Thai J」意外宣布只營業至10月20日，今實際走訪現場，有不少饕客搶著再度消費，中午時段幾乎客滿。在地房仲表示：「大約2個月前就得知業者因大環境影響，經營意願不高。依照其營業坪數推估，每月租金落在約45~50萬元之間。」

▲▼ 公益商圈,大墩路,南屯區,店面,台南擔仔麵 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲同一個路口，知名老牌婚宴會館「台南擔仔麵」，則是引進新的餐酒館品牌。（圖／記者陳筱惠攝）

同一個路口，知名老牌婚宴會館「台南擔仔麵」，則是引進新的餐酒館品牌，更將1樓改裝取名「8十9吧食酒」今晚盛大開幕，2樓則是維持台南擔仔麵的婚宴場地。

業者回應：「2020年以來新冠疫情肆虐的推波助瀾，與外送平台的崛起，年輕人對於桌菜的接受度已經逐年降低，也希望藉此機會，增添年輕客群。」

▲▼ 公益商圈,大墩路,南屯區,店面,台南擔仔麵 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲公益商圈餐飲競爭，近期就多有個人鍋、套餐式餐廳，家戶人口與外送興起，也是公益商圈的餐飲業面臨轉型的契機。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，信義房屋公益忠明店經理曾志凱說：「很明顯家戶人口與疫情後的消費習慣改變，過去要三代同堂的傳統桌菜餐廳，若沒有公司行號宴客的支撐，經營相對辛苦，畢竟公益路這邊相對競爭，近期就多有個人鍋、套餐式比較多，這也是公益商圈的餐飲業面臨轉型的契機。」

▲▼ 公益商圈,大墩路,南屯區,店面,台南擔仔麵 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲公益商圈近期總價最高的為「磐鈺雲華」角間店面，由精品川粵菜港式餐廳「三希樓」正式營業。（圖／記者陳筱惠攝）

曾志凱表示：「目前公益商圈大坪數大面積的店面租金行情落在每坪約2500~3500元左右，目前公益商圈總價最高的也是落在大墩路、公益路交叉口的『磐鈺雲華』角間店面，月租金總價56萬元奪冠。」

實際走訪現場，月租金總價56萬元的「磐鈺雲華」角間店面，已由精品川粵菜港式餐廳「三希樓」正式營業，曾志凱認為：「『Thai J』店面，其實過去是租2間（左右兩側），也是進入賣場的第一門面，未來也相當適合連鎖餐飲業者進駐、消費電子通路等產業進駐。」

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關鍵字：台中公益商圈餐飲業轉型租金信義房屋網美台南擔仔麵8+9

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