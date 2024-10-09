ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房貸期數連3季破300個月　信義：Q4後有望回落

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲Q1平均房貸期數追平歷史新高，自新青安上路以來，已連續3季站上300個月，超過25年。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

Q1平均房貸期數追平歷史新高，自新青安上路以來，已連續3季站上300個月，超過25年。不過，信義房屋專家表示，現在銀行對房貸態度趨於保守，即使是新青安，40年期房貸也會謹慎放款。地政士也說，現在銀行放款嚴苛，普遍貸款期數已開始出現下降趨勢。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？　「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

據聯徵中心最新統計，Q1房貸族平均貸款期數追平歷史新高的305個月，已是連續3季站上300個月，從去Q3新青安上路以來，平均房貸期數都突破300期，超過25年。

對比10年前，房貸期數就增加了69期，多了將近6年。以區域來看，六都中就有四都的平均房貸期數寫下新高，分別為台北、新北、桃園、台中。而據最新Q1資料，六都中年期最長的是台中，最短的是台北。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲Q1六都房貸族平均貸款期數整理。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，統計顯示國人的房貸期數一直擴張，尤其在新青安政策上路後，平均房貸期數更從2023Q2的295期，一口氣跳升到2023Q3的305期，反應更多人使用長年期的房貸方案。

不過，曾敬德也認為，現在銀行對於房貸態度趨於保守，「即使是新青安，40年期房貸也會謹慎放款，寬限期同樣也不會像以前給的那麼大方，房市正在逐漸去槓桿的過程。」而由於目前銀行核貸速度慢，申貸案件排隊，預期Q4後，整體房貸期數有可能出現回落。

金門地政士所長蕭琪琳表示：「現在銀行放貸嚴苛，除了利率高、成數低，貸款期數也下降，就算是首購新青安，要貸到30年以上也沒那麼容易，預期整體貸款期數上升有限，甚至開始收斂。」

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？　「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：房貸期數新青安40年期貸款信義房屋曾敬德地政士

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

買近6千萬別墅一直沒住！　陸男3年後一看「被物業撬門佔用」

耗資1400多萬元人民幣（約新台幣5956萬元）買來的別墅，自己一天沒住，卻被物業撬門佔用了，這讓西安曲江金地九璽社區的白姓男屋主既憤怒又覺得荒唐，「物業是給屋主提供服務保障和安全守護的，怎麼也想不到他們會幹出這樣的事兒。」

8分鐘前

非竹科新竹人「年薪120萬↓」怎買房？他曝1方式最快

「新竹非科技業要如何買房？」近年新竹地區房價漲幅驚人，竹科人影響甚鉅，就有資深房仲指出，即使有不少人在竹科上班，但也有非科技業的人想買房，而這群人年薪可能大約僅80～120萬，「總價1500萬以內的房子，在新竹好買嗎？有貨！但問題是『你可能不會喜歡』就是了。」最後給出建議，話題引發討論。

18分鐘前

房貸期數連3季破300個月　信義：Q4後有望回落

Q1平均房貸期數追平歷史新高，自新青安上路以來，已連續3季站上300個月，超過25年。不過，信義房屋專家表示，現在銀行對房貸態度趨於保守，即使是新青安，40年期房貸也會謹慎放款。地政士也說，現在銀行放款嚴苛，普遍貸款期數已開始出現下降趨勢。

1小時前

公益路餐飲激戰區洗牌　網美泰餐收攤、「台南擔仔麵」攻年輕消費群

公益路餐飲激戰區再洗牌。在台中開設8年的泰式餐廳「Thai J」，日前宣布只營業至10月20日，另距離400公尺的老牌婚宴會館「台南擔仔麵」卻引進新的餐酒館，更名「8十9吧食酒」。信義房屋專家表示，家戶人口與疫情後的消費習慣，餐飲業也面臨轉型。

1小時前

投機客、多屋族將消失　業者：現代版「金龍除三害」

919金龍風暴經過3週，房地產市場上降溫有感，有業者打趣表示：「這是現代版的『金龍除三害』，市場投機客、多屋族有感消失，高房價現象也有望短暫盤整。」認為市場降溫並非壞事。

3小時前

英業達大股東持有至少4戶「天鑄」　9月搬3.3億再買1戶

彭于晏鄰居以3.34億元出售天母豪宅「華固天鑄」，持有不到3年增值4773萬元。而接手的買方大有來頭，為英業達的大股東溫家，該家族在「華固天鑄」已至少購入5戶以上，情有獨鍾。

3小時前

超越20年整合！國際級商辦「力麒松江總部大樓」上樑大典繁華揭幕

10月7日上午10時，力麒建設舉行「松江總部大樓」上樑典禮，由力麗集團總裁郭銓慶、力麗企業董事長郭紹儀、力麒建設董事長郭濟綱、力銘建設董事長郭淑珍與建築師姚仁喜、長榮鋼鐵董事長劉世宗等貴賓共同出席，一齊參與不凡盛事。

4小時前

周杰倫鄰居7.2億求售豪宅　5年沒住抬價逾9千萬

周杰倫鄰居以7.2億元求售「和平大苑」30樓戶，屋主是新加坡僑外資法人，坐擁該豪宅不只1戶。而本次求售的30樓戶，為屋主於5年多前以總價6.29億元購入，現況毛胚屋，還抬價9100萬元。但在地房仲認為，此開價仍屬合理價碼。

5小時前

玉竹商圈2間人氣名店被買下　新房東曝規劃

「富治串燒」、「一本拉麵」是高雄玉竹商圈排隊名店，每到用餐時間，幾乎是一位難求，根據實登，6月以1億元成交，創新興區今年以來最貴總價紀錄，新買家「永鑫投資」為永信建設大股東，信義房屋專家表示，地段精華吸建商進場整合。

5小時前

都更後連廁所都換不回來？　高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

破解鄉民對都更的5大疑問！最新一集《地產詹哥老實說》邀請欣聯建設專業經理人蕭傑楷，他闡述建商選擇、危老與都更、權變與合建的要點，並告訴讀者可能會踩到哪些雷。此外，也分享建商通常會如何面對頂加和1樓戶，並針對地主們期待的「1坪換1坪」，提出5大前提關鍵。

6小時前

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

土城13坪房「3房1廳1衛1陽..

都更後連廁所都換不回來？　高手..

房貸滿水位明年可緩解？　1數據..

管理費每坪15元漲到70元　他..

家裡天花板漏水「樓上擺爛怎辦？..

北市6坪套房月租7千　網見格局..

房貸資金緊「北市買氣掉7成」　..

周杰倫鄰居7.2億求售豪宅　5..

英業達大股東持有至少4戶「天鑄..

投機客、多屋族將消失　業者：現..

ETtoday房產雲

最新新聞more

買近6千萬別墅一直沒住　3年後..

「非竹科新竹人」怎買房？他曝1..

房貸期數連3季破300個月　信..

公益路餐飲激戰區洗牌　網美泰餐..

投機客、多屋族將消失　業者：現..

英業達大股東持有至少4戶「天鑄..

國際級商辦「力麒松江總部大樓」..

周杰倫鄰居7.2億求售豪宅　5..

玉竹商圈2間人氣名店被買下　新..

都更後連廁所都換不回來？　高手..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366