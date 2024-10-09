房貸期數連3季破300個月　信義：Q4後有望回落

▲Q1平均房貸期數追平歷史新高，自新青安上路以來，已連續3季站上300個月，超過25年。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

Q1平均房貸期數追平歷史新高，自新青安上路以來，已連續3季站上300個月，超過25年。不過，信義房屋專家表示，現在銀行對房貸態度趨於保守，即使是新青安，40年期房貸也會謹慎放款。地政士也說，現在銀行放款嚴苛，普遍貸款期數已開始出現下降趨勢。

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據聯徵中心最新統計，Q1房貸族平均貸款期數追平歷史新高的305個月，已是連續3季站上300個月，從去Q3新青安上路以來，平均房貸期數都突破300期，超過25年。

對比10年前，房貸期數就增加了69期，多了將近6年。以區域來看，六都中就有四都的平均房貸期數寫下新高，分別為台北、新北、桃園、台中。而據最新Q1資料，六都中年期最長的是台中，最短的是台北。

▲Q1六都房貸族平均貸款期數整理。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，統計顯示國人的房貸期數一直擴張，尤其在新青安政策上路後，平均房貸期數更從2023Q2的295期，一口氣跳升到2023Q3的305期，反應更多人使用長年期的房貸方案。

不過，曾敬德也認為，現在銀行對於房貸態度趨於保守，「即使是新青安，40年期房貸也會謹慎放款，寬限期同樣也不會像以前給的那麼大方，房市正在逐漸去槓桿的過程。」而由於目前銀行核貸速度慢，申貸案件排隊，預期Q4後，整體房貸期數有可能出現回落。

金門地政士所長蕭琪琳表示：「現在銀行放貸嚴苛，除了利率高、成數低，貸款期數也下降，就算是首購新青安，要貸到30年以上也沒那麼容易，預期整體貸款期數上升有限，甚至開始收斂。」

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