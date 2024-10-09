入厝禮預算5萬！大票一致通過「1物」最實用：不是家電

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

交情很好的親朋好友新居落成時，很多人會想送禮物。就有網友表示，感情很好的親戚新房快完工，要開始看家具、家電了，他想送個4～5萬的家電給對方，目前在考慮要送按摩椅還是電視。不過，大票網友卻搖頭，紛紛直呼「都不適合」，引發話題。

原PO在PTT的WomenTalk板發問「賀新居落成送電視還按摩椅？」提到堂姐的新房快完工了，要開始看家具、家電，因為兩人從小到大感情都蠻好，就想送個家電當禮物。

目前在考慮兩種，第一個是按摩椅，「堂姐之前就有說想買按摩椅，但又覺得太貴一直沒買，想給她驚喜。」另一方面，他在朋友家體驗過某款電視的高畫質，認為電視或許更實用，也因此加入考慮清單。

貼文一出，就有人秒搖頭，認為兩者都不適合，因為這些大型家電可能會成為困擾，「兩個都不要，會很困擾」、「送大型家具家電前先問過，或直接開預算讓人家選，否則按摩椅每家按的點有差，色系不一定能和他家裝潢配；電視，會在意的，也會有自己偏愛的品牌跟大小。」

其中，多數網友則是建議送現金或禮券，「給禮券當紅包就好」、「禮券當紅包+1」、「直接跟她討論或是給錢」、「包現金，讓她買需要的」、「包現金紅包最實用。」