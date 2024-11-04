櫻花建設首度插旗引關注！　選址「大甲市政路」旁推水岸宅

▲台中市大甲區交通優勢除了有台61線行經，透過國道1、3、4號可快速通達中部各處；圖為國道3大甲匝道口實景拍攝。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中市大甲區，最知名的就是享譽國際的鎮瀾宮媽祖文化，也因此大甲商圈生活樣態豐富，不僅有連鎖業者更有著各式傳統文化與美食，上市品牌建商櫻花建設（2539）長年深耕中台灣，也抓住首購族痛點，選址並推出被比喻為「大甲市政路」的瓦瑤溪(溫寮溪)新闢道路旁的預售新案。

去過大甲鎮瀾宮朝聖的民眾都知道，大甲的甲后路為大甲交流道進入大甲市區主要道路，尖峰時段塞車情形嚴重，假日更是車陣綿延，台中市政府著手規劃沿著瓦瑤溪(溫寮溪)直通大甲市中心、長2.7公里、寬15米的瓦瑤溪(溫寮溪)道路新闢工程，預計在2025年將完工通車。

▲瓦瑤溪(溫寮溪)道路新闢工程計畫範圍包含外埔區大東里及水美里，大甲區中山里、南陽里及新美里 。（圖／翻攝自台中市政府建設局）

計畫範圍包含外埔區大東里及水美里，大甲區中山里、南陽里及新美里，全案計畫西起大甲區台1線經國路，沿瓦瑤溪(溫寮溪)右岸往東經過鐵路、外埔區下方，銜接甲后路與大甲交流道，工程完工後，可大幅紓解甲后路及甲東路（132線）周邊交通，提升地區聯外便捷性，形成地區完善路網。

一條路的開通，將會替地方帶來無數優勢，以台中市西屯區市政路的延伸來比喻，未來將串連七期與中科、精科的車行距離與時間，而大甲瓦瑤溪(溫寮溪)的新闢道路，將串連大甲市區到國道三號的距離，因此該路段更被譽為與市政路開通同樣重要的「大甲市政路」。

▲台中市大甲區生活樣態豐富，不僅有連鎖業者更有著各式傳統文化與美食，連醫療系統都相當便捷；圖為光田醫院大甲分院實景拍攝。（圖／業者提供）

而大甲區本身的交通優勢並不輸給其他區域，除了有台61線行經，透過國道1、3、4號，也可快速通達中部各處，尤其在尖峰時刻高速道路與平面道路的分歧就相當明顯。

櫻花建設更是抓住首購族痛點，選址並推出「大甲市政路」瓦瑤溪(溫寮溪)新闢道路旁、水美街上的預售新案，據了解，該基地將採用2期開發，首發新案基地面積約739.7坪、樓高9層，將供給90戶2~4房產品，且新案將帶入大甲地區少有的接待大廳、物業管理團隊，讓客戶享有尊榮服務。

▲此次櫻花選址大甲，除了基地擁有交通未來性，也將推出符合年輕人青睞的產品；圖為周邊環境空拍圖。（圖／業者提供）

業者表示：「過去大甲區從未有上市櫃公司推案，但此次櫻花選址大甲，除了基地擁有交通未來性，更是因為當地甚少符合年輕人青睞的產品，隨著大甲區的蛻變，住宅也將升級，更提供大甲遊子歸鄉時一座適居的產品。」