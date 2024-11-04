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櫻花建設首度插旗引關注！　選址「大甲市政路」旁推水岸宅

▲▼ 大甲 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市大甲區交通優勢除了有台61線行經，透過國道1、3、4號可快速通達中部各處；圖為國道3大甲匝道口實景拍攝。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中市大甲區，最知名的就是享譽國際的鎮瀾宮媽祖文化，也因此大甲商圈生活樣態豐富，不僅有連鎖業者更有著各式傳統文化與美食，上市品牌建商櫻花建設（2539）長年深耕中台灣，也抓住首購族痛點，選址並推出被比喻為「大甲市政路」的瓦瑤溪(溫寮溪)新闢道路旁的預售新案。

去過大甲鎮瀾宮朝聖的民眾都知道，大甲的甲后路為大甲交流道進入大甲市區主要道路，尖峰時段塞車情形嚴重，假日更是車陣綿延，台中市政府著手規劃沿著瓦瑤溪(溫寮溪)直通大甲市中心、長2.7公里、寬15米的瓦瑤溪(溫寮溪)道路新闢工程，預計在2025年將完工通車。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲瓦瑤溪(溫寮溪)道路新闢工程計畫範圍包含外埔區大東里及水美里，大甲區中山里、南陽里及新美里 。（圖／翻攝自台中市政府建設局）

計畫範圍包含外埔區大東里及水美里，大甲區中山里、南陽里及新美里，全案計畫西起大甲區台1線經國路，沿瓦瑤溪(溫寮溪)右岸往東經過鐵路、外埔區下方，銜接甲后路與大甲交流道，工程完工後，可大幅紓解甲后路及甲東路（132線）周邊交通，提升地區聯外便捷性，形成地區完善路網。

一條路的開通，將會替地方帶來無數優勢，以台中市西屯區市政路的延伸來比喻，未來將串連七期與中科、精科的車行距離與時間，而大甲瓦瑤溪(溫寮溪)的新闢道路，將串連大甲市區到國道三號的距離，因此該路段更被譽為與市政路開通同樣重要的「大甲市政路」。

▲▼ 大甲,櫻花建設,大甲之櫻,預售案,上市公司, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市大甲區生活樣態豐富，不僅有連鎖業者更有著各式傳統文化與美食，連醫療系統都相當便捷；圖為光田醫院大甲分院實景拍攝。（圖／業者提供）

而大甲區本身的交通優勢並不輸給其他區域，除了有台61線行經，透過國道1、3、4號，也可快速通達中部各處，尤其在尖峰時刻高速道路與平面道路的分歧就相當明顯。

櫻花建設更是抓住首購族痛點，選址並推出「大甲市政路」瓦瑤溪(溫寮溪)新闢道路旁、水美街上的預售新案，據了解，該基地將採用2期開發，首發新案基地面積約739.7坪、樓高9層，將供給90戶2~4房產品，且新案將帶入大甲地區少有的接待大廳、物業管理團隊，讓客戶享有尊榮服務。

▲▼ 大甲,櫻花建設,大甲之櫻,預售案,上市公司, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲此次櫻花選址大甲，除了基地擁有交通未來性，也將推出符合年輕人青睞的產品；圖為周邊環境空拍圖。（圖／業者提供）

業者表示：「過去大甲區從未有上市櫃公司推案，但此次櫻花選址大甲，除了基地擁有交通未來性，更是因為當地甚少符合年輕人青睞的產品，隨著大甲區的蛻變，住宅也將升級，更提供大甲遊子歸鄉時一座適居的產品。」

關鍵字：大甲新開路預售新案交通上市公司櫻花建設大甲市政路溫寮溪首購族預售新案

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