首換族被解套？　業者真心話：市場官場不同調

▲央行表示繼承取得房屋的人和有換屋需求的購屋族不在信用管制範圍內。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

央行上個月祭出第七波選擇性信用管制，號稱是打房最嚴格的一次，不過就在9日下午，央行再度召開記者會宣布，強調三大族群不在信用管制範圍內，包含，繼承取得房屋的人和有換屋需求的購屋族，以及針對已經簽約的民眾（符合前2項者）都能排除在第七波信用管制。

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央行指出為了達成信用管制目的，並兼顧民眾購屋自住需求的資金規劃，提供3大協助措施，不過，市場上也引起廣泛討論更分為「官話派」、「實話派」，尤其是針對換屋族解套的措施，只要與金融機構簽訂切簽後，1年內出售舊屋，就可排除「第二屋5成」的信用管制。

實際詢問銀行房貸專員，他表示：「針對央行對於換屋族簽訂切結的新制，尚未收到明文指示該如何處理，例如利息問題、未來換屋要在幾個月內催收完畢、收回貸款部分是指收回至5成或是有權全額收回、又或者違約金賠償問題等等。」

▲不過，市場上針對換屋族也引起廣泛討論，更分為「官話派」、「實話派」。（圖／資料照）

實際上，銀行端仍會執行所謂1年內切結買賣的方式，但實際情況是：「銀行未來在挑選換屋族申貸將更趨嚴格，畢竟『切結』要拉到1年內出售清償完畢，對於行員來說承作這筆房貸，等於經手行員需追蹤1年時間，不如放貸給首購族、新青安（公股銀行）、或是本就在5成限制的族群。」

實際詢問房仲業者，他則認為：「目前配套政策剛頒布，但實際上銀行水位問題仍在，近期確實有不少簽約族群被銀行碰軟釘子，例如市價1600萬元的物件，本來頭期款需拿出約320萬元，但因鑑價只有1200萬元，即便是首購族群，銀行核貸8成，因貸款總金額也只能拿到960萬元，頭期款瞬間倍增至640萬元，這情況不是個案，因此目前我們都會提醒購屋族，自備款得至少準備3成以上。」

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