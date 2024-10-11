【廣編】鈞貴建設機構「鈞貴極馥」盛大公開　聚焦客運生活圈未來購屋趨勢

▲鈞貴建設機構在大園客運特區全新建案「鈞貴極馥」盛大公開。

圖、文／鈞貴建設機構提供

鈞貴建設機構以建築為本，穩健立基於桃園。從2020年的極美家I、極美家II、鈞貴極美I到2023年的鈞貴極美II，逐年深耕大園客運、觀音草漯，並以創新建築美學和深化工藝永恆價值，累積住戶的信賴。今年更創造了鈞貴極美II的銷售佳績，並於10月10日在鈞貴極馥接待中心舉辦感恩派對，同時揭開全新建案「鈞貴極馥」的盛大公開。

鈞貴建設機構看好客運園區鄰近國家級航空城計畫的發展量能，以及近年來客運生活圈整體開發的規模。該區域擁有高綠覆率的公園環境、學校與生活機能等需求逐步到位，並以絕佳的交通優勢，無論到機場或青埔搭乘高鐵都只需約15分鐘的距離。相較於青埔的高房價，客運生活圈的房價幾乎只有一半，自然吸引了許多首購自住客戶的關注。

新建案「鈞貴極馥」更是與桃園豪宅推手拓璞聯合建築師事務所，以及國家耐震工法權威結構教父戴雲發攜手合作，採用「Alfa Safe柱中柱耐震系統工法」，讓建築不僅安全，更加安心。此外，該建案更重視節能環保與永續發展，以無火無毒的規劃，提升家的安全係數。完美格局2～3房、戶戶雙衛浴、嚴選建材配備到位，專為首購客群量身打造，以2字頭的超甜蜜價、總價668萬起（車位另計）的超輕總價，結合工程0付款的規劃，實現買得輕鬆住得更好。早鳥優惠限時限量是首購買房的絕佳選擇。

鈞貴極馥

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