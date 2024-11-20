擔心女兒買不起房　澳洲爸砸近1500萬「買一棟送她」

▲由於女兒尚未完成學業，男子計畫要把這間房子出租，直到女兒長大到能夠入住為止。（圖／翻攝自Domain）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲墨爾本一名男子擔心女兒將來買不起房子，因此砸下68萬澳幣（約新台幣1476萬元）替她在拍賣會上競標購入一間2房格局住宅，消息一出引發討論。

每日郵報報導，這棟住宅擁有挑高天花板以及彩色玻璃前門，室內有燃木暖爐以及日光室，拍賣起價為63萬澳幣，儘管還有另外2名競爭者，但最終由男子以68萬澳幣成交拍下。

不過這名男子的女兒目前仍在上學，未達在外獨立生活的年紀，因此他計畫接下來要把房子以每周520澳幣的價格出租，直到女兒長大到能夠搬入這間房子為止。

消息一出引發討論，摸不清男子替小孩買房的舉動是否太多，「家長們承受的壓力還要多大」、「買自己的房子已經夠困難了，現在還需要為學齡小孩買房子嗎」、「幫還沒完成學業的孩子買房，那接下來呢？替還沒出生的孫子和曾孫買房嗎？」

不過這名男子並不是替兒女買房的第一人，先前曾有一名住在雪梨的父親送給女兒一棟4房格局的豪宅，價值695萬澳幣（約新台幣1.5億元），位在雪梨郊區北邦笛（North Bondi），是澳洲最昂貴地段之一。