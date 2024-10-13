台北房「總價近5千萬」年輕帥哥豪買！他收名片見公司名懂了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前央行第七波選擇性信用管制上路，波及房地產買賣雙方。不過，財經作家「阿格力」就在粉專表示，陪朋友買台北的房子，被一位年輕帥哥認出，便好奇對方買哪一戶，一問驚呆，因為總價近5千萬。等到對方拿出名片後，他瞬間秒懂，忍不住感嘆「真的是半導體經濟買盤啊！」

阿格力近日在粉專表示，「陪朋友買台北的房，隔壁年輕帥哥問我是不是阿格力，然後我問他買哪一戶，看一下總價快五千，我想說很厲害耶！」之後，對方遞上名片，他就瞬間秒懂，因為年輕帥哥是輝達（Nvidia）的工程師，「看了一下公司名，原來是簽名胸部AI大廠的工程師，真的是半導體經濟買盤啊！」

貼文引發討論，「果然是有來頭的」、「科技業確實有這個實力可以買」、「這家公司工程師打開自己公司股票庫存，應該都是百萬美起跳」、「5千萬…好厲害」、「跟他認識一下，以後就有小道消息了」、「原來第七波打房，對有實力的AI族群沒影響」、「任何形式打房對有足夠實力的族群都是沒影響的。」

有人則是感慨，「這個總價在台北市蛋白區還有三房兩廳，在蛋黃區大概剩下兩房」、「台北市就不用說了，現在在新北市沒富爸爸，或者是少數的高收入族群，根本已很難買正3房車的新房子了。我親表弟跟老婆兩個都是醫師，也才勉強有辦法買上新莊接近3000萬的新成屋。」