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網怒換屋簽切結「銀行說了算」　行員嘆：基層各種鞭屍

▲▼高雄,看屋,房仲 。（圖／記者張雅雲攝）

▲央行第7波信用管制被民眾罵翻，緊急祭出例外條款，包括換屋族1年內出售原有房產，則不受第2屋限貸5成限制。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行第7波信用管制被民眾罵翻，緊急祭出例外條款，包括換屋族1年內出售原有房產，不受第2屋限貸5成，有網友在PTT發問「不賣會怎樣？」釣出銀行行員批評「廢到笑」，引來不少網友回應「現實就是銀行直接不貸 。」信義房屋專家表示，先賣後買較實際。

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？　高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

央行上月對房市推出新管制措施，引來大量民怨，主要就是因為不少換屋族自認被錯殺，對此，央行再祭出豁免條款，針對繼承、已簽約以及換屋族不受信用管制。其中，換屋族要跟銀行簽定切結書，約定1年內出售原有房屋，可排除第2屋只剩5成的貸款成數限制。

引來民眾在PTT發問「第1屋不賣會怎樣？」釣出一線銀行行員坦言，央行這種含糊不清、曖昧不明的字眼，實務上即便銀行端發文詢問央行也只會回：「已經說過」，然後複製貼上罐頭文，重點只有1個「繼承房屋的不在管制範圍內」，至於1年內切結換屋，到了實務就是「廢到笑」。

該網友分析，央行沒有明文指示銀行，例如違約後，利息該拉高多少、幾個月內催收完畢？加速部分收回至5成還是全額收回？違約金是多少等具體罰則都沒有落實，那一般銀行該怎麼訂定違約罰則？ 太嚴會不會變圖利銀行？ 太鬆會不會被主管機關關切？

▲▼ 高雄,看屋, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲不少換屋網友紛紛哀號，「目前市場就是銀行放款說了算」。（示意圖／記者張雅雲攝）

以該網友服務的單位為例，有訂類似違約效果，但大部分實質內容就是處罰行員，讓行員曝險而已，「違約效果客戶配不配合？實際執行如何？是行員自己概括承受。」

該網友表示，各種亂象檢討銀行，到基層就會開始各種鞭屍，甚至如果發生重大客訴或違規，部分銀行內部還出台扣薪制度。他更坦言，實務上遇到有行員願意換屋還追蹤1年，不是那個行員待退超閒到無極限，就是那個行員有通天的本領，或是業績破爛到黑到發光，不會有例外。

引來網友紛紛哀號，「目前市場就是銀行放款說了算」、「大不了直接婉拒客戶，行員哪有美國時間去追蹤換屋。」、「果然只是寫好看的，實務上切結就很多銀行不接受。」

信義房屋高三區協理周清源表示，這波央行小幅鬆綁，雖然條件看似放寬，但對於真正有換屋需求的民眾，實質上的幫助，效果恐怕有限，不但很難核貸，民眾也擔心1年內來不及賣掉原先舊屋，一般來說現階段實務上仍是「先賣後買」較多。

或是也有賣家會採「售後回租」方式，雙方簽約前就先約定好給賣家找房子多久的時間，若租金高於房貸，也有新買家願意接受。

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關鍵字：央行信用管制換屋族信義房屋銀行

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