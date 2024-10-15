1996年售屋布條浮誇掛滿一條街　網驚：法式泳池3房月付9000！

▲高雄這幾年房價愈漲愈高，尤其是蛋黃區新案，開價動輒站上5字頭。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄這幾年房價愈漲愈高，尤其是蛋黃區新案，開價動輒站上5字頭，有民眾PO出1996年高雄鳳山整條五甲路，天上飄滿廣告布條，新大樓3房只要月付9000元，換算單價不到10萬元，讓許多網友大嘆「沒下手真可惜」。

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▲有民眾PO出1996年高雄鳳山整條五甲路，天上飄滿廣告布條，新大樓3房只要月付9000元。（圖／翻攝自Facebook／高雄老照片）

近期臉書社團《高雄老照片》有網友貼出1張1996年的老照片，位置在高雄的五甲路，照片裡整條馬路飄滿廣告布條，最顯眼的布條就寫著「法式泳池3房月付9000」，低月付讓不少網友好羨慕。

就有網友回覆：「以前房子這麼便宜，怎還有人沒房子呢。」也有人酸：「現在還找得到3房月付9000元的房子嗎？！」不過也有網友笑稱：「有勾起回憶，小時候看到的布條都是這樣。」

▲若是一手屋主，住了25年房價比當年新案還貴。（圖／記者張雅雲攝）

該社區「龍揚巴黎」目前屋齡25年，坪數約為26~45坪、2~3房， 以實價登錄來看，近1年成交均價為24.7萬元，最低為8.7萬元，最高價為今年5月次高樓的成交價27.7萬元，創社區新高，若是一手屋主，住了25年房價比當年新案還貴。

大高雄不動產開發公會理事長洪光佐表示，1990年代初剛好遇上房市榮景，當時推出的大樓單坪約16萬元上下，後來1996年高雄開始實施容積管制，造成開發商瘋狂一窩蜂搶末代舊照興建，一瞬間市場建案過多，供給大於市場需求，又遇到亞洲金融風暴，房市開始出現崩盤，單價只剩10萬元上下，甚至出現個位數的價格。

▲瑞隆路沿線商家林立，舉凡銀行、餐飲業、連鎖藥妝店等都有。（圖／記者張雅雲攝）

這幾年南部由於台積效應加上地價、原物料成本不斷上漲，新案的開價也愈來愈高，高雄漲幅尤其明顯，不少購屋族坪數只能越買愈小。高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，該社區屬於籬仔內生活圈，附近生活機能相當發達，五甲路、瑞隆路沿線商家林立，舉凡銀行、餐飲業、連鎖藥妝店等都有，長久以來都是鳳山連接高雄市區的交通要道，過了20幾年，還是相當熱鬧，已是相當成熟的商圈。

洪光佐表示，區段新大樓價格約35~40萬元，加上瑞祥國小、瑞祥高中都是名校，不但可享成熟的生活機能，房價又相對附近的亞灣、三多商圈門檻低，容易吸引購屋族進駐。

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