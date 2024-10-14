房市冷卻「新手房東最有感」　她物件求租9個月：房仲突然變積極

▲台中就有新手房東有間3房物件想要出租，一路從年初開始招租，近期有感房仲態度變相當積極。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

自央行9月19日發布新的信用管制後，房市買賣的交易量、帶看量受到影響，台中就有新手房東相當有感指：「我有間3房物件想要出租，一路從年初開始求租，近期房仲態度則轉趨積極。」

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？ 高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

台中新手房東C小姐的物件，座落台中市區，全新3房含車位物件想出租32000元，但從年初一路招租至9月，物件詢問的組數並不多，但C小姐說：「從政府打房到總統國慶演說，其實短短1個月期間，很有感接洽的房仲變多了，而且也更積極。」

C小姐說：「現在買賣件不好做，部分房仲開始專心轉做租件。而且9月30日開始，一窩蜂的房仲開始聯繫我，讓我受寵若驚，也驚訝於打房政策很有效果。」

▲目前打房政策還在陣痛期，詢問各家房仲大致影響業績3成~5成左右。（圖／資料照）

C小姐說：「最近看到總統將加大租屋補貼，房仲跟我說，不可能阻止租客做租補，但一申請租屋補貼，房屋稅從自住變出租，後續還有所得稅等，一間房成本大概多2~3萬元，所以在房仲建議下我本來租金3萬元，也在此次調整到3.2萬元。」

目前打房政策還在陣痛期，詢問各家房仲大致影響業績3~5成左右，而謙仁不動產簡剴延分析：「我覺得是一個業務選擇的問題，買賣件速度變慢，部分同業選擇可以快速成交的租件，不用像買賣件需要貸款諮詢、銀行估價等繁瑣的流程。」

▲目前打房政策下也會有準買方選擇「先租後買」先進去社區觀察。（圖／資料照）

一般來說，租件房仲收取的服務費公定價是房東0.5~1個月、承租方0.5月，簡剴延表示：「基本上承租方跟屋主打完合約後，就只剩協助售後服務，例如租客繳租不正常、聯繫不到人等。」

簡剴延觀察：「在租屋部分台中如套房、2房產品，如果是中古屋、租金落在2~3萬元左右的市場一直很熱，很容易配對成功，但若高價區如七期重劃區，租金在5萬元起跳的會比較慢，過去在房市狀況沒那麼好的時候，也會有準買方選擇『先租後買』的方式先進去社區觀察，目前市況在買方心態預計房價會下修5~10％的情況下，確實租件生意有可能會比較好做。」

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？ 高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」