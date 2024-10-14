「大清星湛」青埔1／2價　雙案聯銷熱烈公開！

圖、文／大清星湛提供

青埔特區坐落航空城門戶，挾雙鐵優勢且建設話題性與生活機能皆相當突出，致使近年來預售房價上漲近7字頭。青埔特區周圍擁有不少河岸及公園景觀，視野優良，因此也吸引了不少偏好河岸、綠地景觀的客群矚目。加上近年來天然災害頻繁，而青埔擁有絕佳的礫石地質且無斷層帶經過，在地震與颱風影響下，桃園的地理位置與地質相對比其他縣市來的安全。

桃園深耕20年的在地品牌大清建設，推出青埔新案「大清星湛-璞樂」，車程約1分鐘就能擁抱水資源中心的環狀綠帶；約6分鐘車程抵達高鐵桃園站及機捷A18桃園高鐵站，咫尺距離享有雙生活圈，生活環境動靜皆宜。深受首購青睞「大清星湛-璞樂」於10/12(六) 舉辦已購客回娘家與新案「大清星湛-清井澤」公開活動，看好青埔建設發展，與限貸令有利於首購族，現場氣氛熱鬧，有胖卡免費供應餐點招待參與二期盛大公開的未購客，人潮踴躍共襄盛舉。





「大清星湛」大青埔超級成家計劃，「璞樂」深受好評，「清井澤」訴求青埔1/2價，享有雙生活圈的便利，車程約6分鐘機場捷運A19、樂天棒球場…，車程約7分鐘A20；以及近兒童美術館，未來即將開幕的市立美術館，享有領航北路的機能，近中壢市區，加上青埔整體發展的增值動能。在格局方面規劃規劃22-30坪（2，2+1房），小宅當道，2+1房魔術大空間靈活運用，高規格設備標配，戶戶景觀戶無限棟距，並祭出賞屋好禮週週送，以及簽約&交屋雙重好禮。

建商也相當大方回饋鄉親支持，「璞樂」回娘家活動特別準備摸彩好禮活動，獎項豐富！大清機構在地深耕二十餘載，成就超越5,000戶的美好家園，以「蓋自己要住的家」為出發，一路走來秉持初衷，專精向上！人親土親偕自然共生，功取生活平衡以及所需的各個面向，眼光精準選址，打造財富的起家厝，跟著大環境與建築趨勢一同成長，讓首購也能輕鬆成家圓夢，輕總價入主大青埔，工程期0付款，極致美好等您親臨感受。