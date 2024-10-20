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2房總價千萬內「10大熱門路段」　北台灣一口氣包辦8席

▲▼淡海新市鎮空拍。（圖／記者湯興漢攝）

▲七都總價千萬內的2房（含以上）近1年交易量前10名路段，淡水區有5路段上榜。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

統計七都總價千萬內的2房（含以上）近1年交易量前10名路段，北台灣直接拿下8路段，其中淡水一區就有5路段上榜。而排行中總價最親民的是學府路，僅514萬元，平均單價26.8萬元。

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雖然近年來房價持續高漲，但要在七都內尋找總價千萬以內、2房以上的「非小宅」產品仍有機會。永慶房產集團統計實價登錄，統計七都近1年平均總價千萬以下、平均房數2房（含）以上的前十大熱門購屋路段。

統計發現，新北淡水區上榜5路段最多，且交易量排行前5名，其中交易量最大的是北新路，共交易195件，平均總價僅569萬元，單價25.7萬元。平均總價最低的是學府路，僅514萬元，堪稱是「買房最甜蜜的路段」，單價則為26.8萬元。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲七都近1年平均總價千萬以下、平均房數2房（含）以上的前十大熱門購屋路段 。（表／記者項瀚製）

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，北新路生活機能豐富且具學區優勢，步行可至淡水輕軌站點，可謂是「離塵不離城」，而學府路位於淡水舊市區內，毗鄰淡水最熱鬧的商圈，生活機能強，連接捷運淡水站，可一線直達台北市中心。

東森房屋淡水新市鎮加盟店店東沈雅純表示，學府路大樓屋齡普遍達30年，北新路也有20多年，雖然價格便宜，但買方也要注意入手後外來的轉手性，而排行第三名的新市五路屬海洋都心商圈，為新市鎮重劃區中價格最親民的路段。

此外，桃園也有2個路段上榜，分別是楊梅區青山一街、中壢區興仁路二段。陳金萍指出，青山一街鄰近幼獅工業區，磁吸大量就業人口，同時也推動周邊住宅和租屋需求，「儘管該路段距離市區稍遠，但靠近國道1號的幼獅交流道和埔心火車站，交通仍相當便利。」

另外，興仁路二段鄰近學區及工業區，租屋需求也強勁，同時擁有毗鄰公園的優勢。陳金萍說，該路段靠近內壢、元智大學商圈，往西也可抵達商業熱絡的環中東路，生活機能不成問題，交通方面則可依靠公車、自駕及內壢火車站。

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關鍵字：淡水總價千萬2房買房永慶東森房屋

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