皇普砸11億買桃園千坪汽旅　業者：打房後建商購地兩極化

▲皇普砸11億元買下桃園千坪汽旅，一來是去化手頭資金，二來也為穩定推案補充子彈。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

皇普砸11億元買下桃園千坪汽旅，一來是去化手頭資金，二來也為穩定推案補充子彈。觀察央行打房至今，全台共有4筆上市櫃建商購地訊息，商仲業者分析，建商購地走向兩極化，中小型建商先觀望，現金量大的建商則持續有購地需求。

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？ 高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

皇普建設以11億元，買下桃園平鎮區汽車旅館「歐遊國際連鎖精品旅館-中壢館」，建物2588坪、土地1366坪，單看地價每坪約80.5萬元。

法人表示，該汽旅屋齡未達30年，無法走都更危老，且雖為帶殼土地，但實務上融資額度不會比土建融的4+1多太多，皇普出手主要是看中該地段潛力，且今年2大案完工入帳，資金也需要去化，準備子彈為接下來推案做準備。

據了解，雖然該汽旅還在營業中，但估計等到交地手續完成，就會準備拆屋、籌備推案，另外雖然央行9月20日推出第七波選擇性信用管制，影響市場買氣，但皇普為上市建商，還是依原進度穩定推案，不過該案坪數與價格尚未定案，皇普將再與代銷進一步討論。

▲9月20日央行打房後，上市櫃建商購地揭露整理。（表／記者項瀚製）

事實上，在9月20日央行打房至今不到1個月，全台共有4筆上市櫃建商購地交易。金額最高的是達麗、海悅、文彥9月時共砸95.88億元買下東區房地，土地面積787坪，將走都更程序。

另外，富宇建設在9月也一口氣補進2塊土地，以7.28億元買新竹縣新豐1681坪土地，並再以6.02億元買下台中沙鹿1924坪土地。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，都更危老不受《銀行法》72-2條限制範圍，在許多情況下購地融資成數也更高，因此吸引部分建商專買帶殼土地，「然而，雖央行打房對終端市場有衝擊，但對建商購地影響不算太大，這次信用管制針對土建融沒有再降，有實力的建商看準標的仍持續補貨土地。」

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，央行打房之後，建商購地會更保守，但也趨向兩極化發展，中小型建商可能先行觀望，但對有實力、現金滿手的建商來說，仍持續有購地意願與需求。

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？ 高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」