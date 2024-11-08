桃園正核心「亞昕森丰」盛大登場！搶攻綠線G08站居住黃金地段

▲亞昕於小檜溪特區推出的第三期「亞昕森丰」，三面臨路面溪首排，近朝陽森林公園且商圈機能圍繞，滿足日常生活機能。



房產中心／綜合報導

生活忙碌緊湊，讓現代人更追求高品質生活，結束工作回到家要能享受便利生活，就近買晚餐回家、或是走路在家附近餐廳吃個飯，放假時可以隨時到綠地公園散步運動，這樣愜意的生活在雙北口袋不夠深很難擁有，為了追求更舒服的生活尺度，許多人在快速起飛的桃園找到世外桃源，從人口成長與漲幅來看，桃園的成長已經超越雙北，其中又以機能完善的重劃區最受歡迎，在青埔房價摸到7字頭後，同樣有完善週邊機能、尚在房價凹陷區的小檜溪重劃區正急起直追，尤其是有捷運通過的G07、G08站，專家看好後勢強勁，成為自住、置產的焦點熱區！

▲捷運綠線預計2030年通車，其中北段行經小檜溪特區至G08景福宮站將於2028年搶先通車。（需壓警語未來捷運示意圖）

捷運綠線預計2030年通車，其中北段至G08景福宮將於2028年搶先通車，小檜溪重劃區深具發展潛力，其中靠近捷運綠線G08站的區域，更是此區中最適合居住的黃金地段，距離捷運僅650公尺，不僅擁有便捷的交通網絡，未來捷運通車後往返雙北和桃園更加輕鬆，同時，周邊還擁有豐富的生活機能，毗鄰桃園車站商圈、藝文特區、中正商圈等成熟機能，居家採買相當方便，優質的生活環境以及交通優勢，不但南山人壽、國泰人壽的大型商辦陸續進駐，國泰置地商場預定地更是位於小檜溪核心區域，在重大商業建設及完善生活圈的加持，成為高品質生活新標竿吸引人潮湧入。

▲JC PARK為小檜溪現行指標購物商場，未來將有國泰商場進駐，將進一步激活整個區域的商業活力。

位於桃園核心的小檜溪重劃區本就擁有5大親水公園，依傍南崁溪與東門溪河畔，不僅為生活環境增添自然活力，還提供了豐富的休閒選擇，高綠覆率加持下，居住氛圍鬧中取靜，在新興重劃區中實屬難得，讓人彷彿置身國際先進都市，商業區與森林綠地僅一街之隔，相較雙北及新竹核心地段上的價格優勢，小檜溪重劃區房價仍屬親民，因此每有新案推出總能吸引購屋族的目光，相當搶手！

▲「亞昕森丰」不僅延續日本職人監造的日系品質建築，特別力邀知名景觀設計師李淑雲，以及台北市極具盛名的裏山雙強聯手，成就理想居住環境中美好的視覺感受。

亞昕集團在雙北、桃園、苗栗、台中持續深耕，30年來擇地佈局眼光精準，亞昕集團在小檜溪重劃區的佈局持續引領市場風潮，繼「亞昕向陽」、「亞昕一見」後，推出壓軸鉅作「亞昕森丰」，成為該區最受矚目的建案。新案不僅延續日本職人監造的日系品質建築，更特別強調景觀設計，成就理想居住環境中美好的視覺感受，還特別力邀知名景觀設計師李淑雲，以及台北市極具盛名的裏山雙強聯手，在寸土寸金的桃園核心地帶，以臨路退縮的手法，在基地面積700多坪的土地上，打造出四季森林包圍的2~4房理想家居，回家就像回到大自然，外觀、室內規劃以及標配更呈現出極具注重細節和居住舒適度的品味。

小檜溪重劃區隨著重大建設和交通設施的逐步完善，發展潛力無限，此區為桃園市中心最後一塊、最具吸引力的精華重劃區，想要搶先體驗亞昕集團極致細節與舒適度兼具的壓軸作品，別錯過難得的機會，搶先預約夢想中的生活！

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投資興建：亞昕國際開發股份有限公司、益昕投資股份有限公司

樓層規劃：地下5層、地上18層 格局規劃：24-42坪（2-4房）

接待會館：桃園市桃園區三民路二段２１６號１樓

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