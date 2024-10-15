附近每坪7字頭！台北1社區「只要3、4字頭」原因曝：灌太兇

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者董美琪攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「這裡有一批房子好便宜。」房市專家何世昌14日晚上在粉專分享，內湖東湖國中周邊新建案的成交價格，每坪大多在7至8字頭，10至15年的中古屋社區成交價也要6至7字頭。卻有個社區的歷史成交價，每坪只有30幾萬元至40幾萬元，遠低於當地行情，原因則是跟公設有關。

何世昌在「何世昌的房產知識Buffet+」發文，先是分享東湖國中周邊建案價格，提及學校北側一帶因靠近隧道，區段條件與生活機能相對較差，房價比較便宜一些。南側則有個社區，歷史成交價每坪只有30幾萬元至40幾萬元，遠低於當地行情，「便宜的主因應是該社區公設比超過50％以上，有種買公設附房子的FU。」

他表示，實價登錄顯示，若不含車位，該社區每戶權狀坪數約35.87坪，主建物面積只有14.88坪，主建物占建物權狀總面積比例僅約41.47%，「難怪賣相不佳、賣價也極低了。」

何世昌指出，觀察市場上建案銷售經驗，大部分的消費者可以接受的公設比通常為30%到35%，而台北市和高雄市的消費者接受度可能會稍高2%到3%。然而，一旦住宅建案的公設比超過40%，消費者的接受度會急劇降低，建案銷售的困難度會明顯增加，成交單價也不易提高。

最後他則直呼，建商在規劃建案時，仍需考慮消費者的實際需求，「倘若公設比灌得太兇，時常會賠了夫人又折兵，最終淪為降價求售的窘境，可謂得不償失啊！」