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貪便宜更貴！　33%屋主裝潢想省錢恐碰上詐騙

▲▼房地產,法拍屋,總價,小資族,自住客,地段。（圖／pixabay）

▲房地產。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

房屋維修和裝潢的費用相當昂貴。許多台灣人為了解省開銷，挑選廠商時都會以「價低者得」，卻常常因此遇到詐騙或是爛尾的情況。現在美國類似情形也在逐漸增加中，數據顯示，每3位屋主中就有一人願意僱用履歷有瑕疵的承包商。

房地產數據網站「Clever Real Estate」的最新報告指出，約33%的受訪美國屋主表示，他們願意為了省錢而考慮僱用可疑或名聲沒那麼可靠的承包商。這項調查於8月中旬進行，共詢問1000名屋主。

調查顯示，對於大多數屋主來說，選擇承包商時聲譽是最重要的考量因素（25%），其次是經驗（23%）、費用（19%）、個人推薦（13%）、可用性（11%）以及預估的工程時間（10%）。

專家表示，在承包商上做出的妥協可能最終會花費更多。根據Clever報告作者登納威希爾（Jamie Dunaway-Seale）的說法，所謂聲譽可疑的承包商是指，「那些對價格不夠誠實，可能高估自己的能力，工作品質低，甚至不會按時完成工程的人。」

「線上承包商市場」（Angi）的共同創辦人希克斯（Angie Hicks）則提醒道，「聲譽可疑的人是你應該避免的。我寧願選擇剛入行的新手，也不會選擇聲譽有問題的人。」

保險資訊協會（Insurance Information Institute）發言人沃特斯（Loretta Worters）指出，承包商詐騙的風險在自然災害過後會顯著增加，「這些人常常會趁機現身，聲稱他們能幫你修復問題，但實際上什麼事都不會做，拿了錢就飽。」

關鍵字：北美要聞房地產裝潢詐騙

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