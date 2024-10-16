10萬預售戶待交屋　一表看10大危險區！北屯、中壢被點名

▲推估2025年全台各個行政區可能的預售屋交屋量，其中台中市北屯區和桃園市中壢區，估計明年將會有超過4000戶預售屋交屋。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

全台房市受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響，儘管央行在10/9祭出管制協處措施，但有鑑於銀行對於房屋鑑估值仍持保守態度，也讓貸款成數難以達到實際交易價格的8成，恐衝擊明年將交屋的預售屋購屋族。

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根據2021下半年至2022上半年之間的實價登錄預售屋交易資料發現，推估2025年全台各個行政區可能的預售屋交屋量，其中台中市北屯區和桃園市中壢區，估計明年將會有超過4000戶預售屋交屋，對於區域的房市衝擊恐較大。

▲2025年全台各個行政區交屋量TOP10。

根據2024年第四季永慶房產趨勢前瞻報告推估，2025年全台預售可能交屋量高達10萬6924件，若細觀到全台各個行政區，台中市北屯區、桃園市中壢區是2025年預售屋交屋量最大的前兩個行政區，推估分別有4573和4388件。

對此，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「台中市北屯區和桃園市中壢區區域內擁有許多大型的重劃區，房市熱絡，但面臨銀行房貸緊縮以及央行第七波選擇性信用管制影響，近期即將交屋、需要申請房貸的購屋族，恐怕未能申請到當初設想的房貸成數。」

▲2025年的北屯區預售屋購屋族可能需要額外籌措178.1萬元的自備款。（圖／記者陳筱惠攝）

若以購屋族需額外自籌1成的購屋款進行推測，根據北屯區和中壢區平均總價計算，2025年的北屯區和中壢區的預售屋購屋族可能分別需要額外籌措178.1萬元和139.2萬元。考慮到北屯區和中壢區兩地在2025年有望超過4千件的預售屋交屋量，房貸緊縮情況對於兩區房市的衝擊恐怕相當大。

另外，在2025年推估預售屋交屋量前10名行政區中，台中市西屯區預售屋平均總價高達2603萬元，是前10名中最高的行政區。若房貸成數少一成，需要申請房貸的購屋族恐需額外自籌260.3萬元，壓力恐最大。

▲目前即將面對到貸款問題如造鎮案、系列推案都即將落成，現況預售屋已經降溫，房價有望在這一波政策之後，出現避免斷頭的競價現象。（圖／永慶提供）

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章就分析：「台中這幾年房市量價俱揚，開發商推案量朝小坪數為主力，同樣的基地面積、卻造就整體戶數增多，目前即將面對到貸款問題如造鎮案、系列推案都即將落成，現況預售屋已經降溫，房價有望在這一波政策之後，出現避免斷頭的競價現象。」

不過，陳金萍建議:「隨著銀行貸款緊縮、第七波選擇性信用管制的影響持續發酵，建議潛在交屋者須提前審視自身、家庭財務規劃，備足充分資金，積極與銀行、建商洽商，方能有效避免資金不足而帶來的交屋違約風險。」

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