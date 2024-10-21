估年省租金2.6億！都更分回國有房地1.7萬坪供中央廳舍使用

▲財政部國有財產署 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳致平／新北報導

中央機關辦公廳舍（下稱廳舍）分布全國，財政部國有財產署表示，經國有非公用不動產參與都市更新分回之國有房地，累計調配18處，總樓地板面積約17,177坪，供22個中央機關作廳舍使用，以都更案所在區域租金行情估算，年租金約新台幣2.6億元，可節省國庫租金負擔。

國產署表示，依都更條例第46條規定，公有土地及建築物，除另有合理之利用計畫，一旦舉辦都更事業時，應一律參加都更，並依都更事業計畫處理。財政部訂定「都市更新事業範圍內國有土地處理原則」作為國有房地參與都更之準據，自103年起參與都更分回國有房地，優先提供中央機關評估作廳舍使用，再由住宅主管機關評估興辦社會住宅，前述二者均無需求，始由該署就分回國有房地依法辦理活化利用。

國產署就參與都更分回國有房地，總樓地板面積約17,177坪，累計調配18處可供22個中央機關作廳舍使用，以該等都更案所在區域租金行情估算，年租金約新台幣2.6億元。

國產署表示，其中北市中正區及文山區2處都更分回國有房地已興建完成，國產署並已協助原獲配機關經濟部（投資促進司）、該部水利署台北水源特定區管理分署及台灣高等法院完成撥用程序，該等機關已可進駐使用。

國產署進一步以今年近4個月來調配中央機關廳舍成果說明，因應高雄、嘉義地區中央機關廳舍不足問題，高雄地方法院配合國民法官參審制度等司法改革新制，及勞動部勞動力發展署高屏澎東分署、雲嘉南分署極需用廳舍，國產署積極完成調配高雄市舊市議會都更事業案及嘉義市民族國小西側都更案預計分回之國有廳舍供該3機關進駐，紓解機關廳舍不足問題，為首度跨出雙北地區之調配廳舍都更案，且為南部地區首次成功調配案件。

▲行善社宅大樓。（圖／台北市政府安心樂租網）

另外，調配台北市士林區三玉段都更案預計分回之國有房地供財政部國稅局士林稽徵所作廳舍使用，剩餘分回空間並規劃配合國家住宅政策作社會住宅使用。