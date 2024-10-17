爆巨響！國父紀念館大樓磁磚掉超大塊　他嚇壞：差點被砸死

▲國父紀念館有大樓外牆磁磚掉落。（圖／翻攝自Google Maps）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有民眾經過國父紀念館一棟大樓，差點被牆上掉下的磁磚砸到，趕緊拍下照片提醒，「這棟大樓表皮超容易換季蛻皮，剛買完麥當勞，就差點被砸死耶真的…」就有人也紛紛咋舌，「好幾年前國父紀念館附近就有幾次磁磚掉落事件」、「誇張，這棟在這區相對算新的耶！而且還剛好在人行道上，好險你沒事。」

有網友在Threads貼出照片，「以後大家逛完國父紀念館UR LIVING，或是吃完WAKUWAKUBURGER真的千萬小心，這棟大樓表皮超容易換季蛻皮」，因為他剛買完麥當勞要離開時，就差點就被外牆掉下的磁磚砸中。照片中可見，建築物外層的一個高層窗戶附近，牆面有一塊磁磚脫落，露出內部結構，掉下來的磁磚則摔成整地碎片。

▲原PO表示，磁磚掉下時，聲音大到在3樓都聽得到。（圖／翻攝自Threads）

原PO也在留言處透露，當時磁磚掉到地上，「直接巨響到三樓都聽得清楚。」另外，該棟大樓內部還會漏水，「上班到一半，下大雨要趕快在窗邊墊抹布，不然會淹水。」而且屋齡不舊，「年紀輕輕就問題一堆的屋」、「真的很危險，大家還是避開走比較對…」

照片一出，就有人直搖頭，「怎麼那附近的房子磁磚這麼容易剝落，不理解」、「查了一下…12年屋齡就變這樣了？」「怕！這會死欸」、「這棟蓋一半，停了很久後來才蓋完，應該蓋了有10年，蠻不意外的！」「要跟台北市府反應，以後還會掉下來耶，太嚇人了」、「這棟算新欸！以前常常走過，真的是OMG！」