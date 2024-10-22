美10月房貸利率連三升！　8月以來最高水平

▲美國房貸利率連三升。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國10月初房貸利率連續第三周上升，達到自8月以來的最高水平，導致現有房主和潛在購房者的需求大幅下降。美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association, MBA）經季節性調整的指數顯示，10月初的總抵押貸款申請量較前一周下降了17%。

綜合外電報導，30年期固定利率抵押貸款的平均合約利率，針對符合貸款限額的貸款（76萬6550美元或以下），從6.36%上升至6.52%，基點（包括貸款發起費）從0.62增加至0.65，適用於20%首付的貸款。

最受利率變動影響的再融資需求跌幅最大，周比下降了26%。然而，與去年同期相比，需求仍高出111%；2023年的利率高出118個基點，因此去年購房的人現在可能會從再融資中受益。再融資申請占總申請量的比例在超過一個月以來首次跌破50%。

房貸申請量上周下降了7%，但與去年同期相比仍高出7%。目前市場上有更多的房源，為部分買家提供了購房的機會。

MBA經濟學家喬坎（Joel Kan）在新聞稿中表示，「潛在首次購屋族的需求在某種程度上仍然保持穩定。儘管利率上升，聯邦住宅管理局（FHA）的購屋申請幾乎沒有變化，因為一些首次購房者由於房屋庫存情況的改善仍然活躍於市場。」

10月14日當周房貸利率變動不大，尤其是假期過後。季性調整房貸利率的上升可能已經減緩了再融資的復甦，但比起關注利率，買家似乎對未來幾個月經濟狀況的擔憂。一些人表示，他們會延後進行這樣的重大購買，直到11月大選結束後再作決定。