最新電費來了「一票人哭慘」　他見1萬8：沒這麼扯過

▲原PO看到這期電費暴增傻眼。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「突然暴漲這麼多！」一名網友抱怨，最新電費竟1萬8000多元，上期才4100元，而去年夏天電費也不超過7000元，找來台電人員檢查，對方卻反問「夏天電費有漲，你知道嗎？」還稱上期之所以才4000多元，是人員抄錯了，讓原PO傻眼不已。文章引來許多網友也回應，「我這期破2萬很想哭！」

一位網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，他最近收到天價電費單，高達1萬8647元，同時他也翻出去年夏天電費單，最多7000元以內，上一期（6至8月）也才4100元，因此讓他難以接受「突然暴漲這麼多？」

原PO進一步透露，家裡是裝分離式冷氣，並沒有吹整天，夏天也沒使用熱水器，於是請台電人員來檢查，卻遭對方反問「夏天電費有漲，你知道嗎？」原PO回應當然知道，「但是...也沒這麼扯過。」

殊不知，台電人員認為抄表人員抄錯前期用電數，「你家不可能4月到8月（兩期電費）用電都只用1000多度。」一番話再令原PO錯愕反嗆，「為什麼不可能？你手上有資料可以看，我家近幾年用電量不超過1900度，我只想知道為什麼突然暴漲1萬8000多的原因？」

台電人員並沒有給答案，建議去申請鑑定電錶後，又強調一句「夏天電費有漲你知道嗎？」留下一臉無言的原PO在原地。

一票網友也+1哀號，「多了一倍呢，很奇怪」、「我這期破2萬很想哭...」「我家也是6-8月暴漲一倍，去跟他說是不是抄錯，還說不可能...真服了」、「原來不是只有我一個受害」、「我家兩台變頻電費9100元，也把我嚇到了」、「我以為只有我家突然暴增」、「我家從沒超過3000元，這個月收了6000元，有夠可怕」。

但也有人透露，這期電費反而不增反降，「我家這個次電費反而比上次便宜欸，這次是1700多元」、「我這期反而便宜60%左右電費，不開冷氣，再買3台電風扇吹」。