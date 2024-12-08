不婚不生「有必要買房嗎？」　過來人曝經驗：方便自由

▲不婚不生需要買房嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人是不婚族，如果打算單身一輩子，有需要買房嗎？近日就有網友發文透露，她月薪約有6萬元，預計要存1000萬元的退休金，由於她目前租套房也生活得很開心，但身邊的人卻一直要她買房，因此她就想知道，自己真的應該買房？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「沒有小孩不結婚該買房嗎」為標題發文，提到她目前沒有結婚的打算，有意單身一輩子。她目前的薪水落在6萬元左右，每月開銷則約為1萬5000元，會把剩餘的錢投資、投入股市，想存到1000萬元的退休金。

原PO表示，她覺得就算租5000多元的套房，也可以生活得很開心，但是身邊的人卻總要她買房，讓她很不理解。她認為自己老了之後，可以去養老院，但買了房子要留給誰？如果買房是為了養老，那能住在養老院，不就沒必要買房了嗎？

貼文曝光後，有網友認為，「當你老到別人不想租房給你，但又沒老到需要進醫院，例如6、70歲的時候，有自己的房子還是比較好」、「租屋市場對50歲以上很不友善，除非付更貴的房租」。不過也有網友表示，「不生小孩的話，真的沒必要買」。

還有網友則分享，「跟你一樣不婚不生，已買房，以自住來說方便、自由，且錢都是花在自己的所有物上；以投資來說，房貸利率真的很低，對於一般人，投資房子會比投資股市來得穩，除非你股票獲利不差」、「我跟你狀況差不多，我買了。但我是為了爸媽以後年老也許會需要醫療資源才買下去的，買在醫院旁邊」。