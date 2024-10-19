清理廚房「多1步驟」避免電器損壞！台電曝3點超重要：不能黑白用

▲使用廚房也要注意用電安全。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

最近《黑白大廚》非常紅，台電也跟上時事，發文提醒大家「在料理時，用電也要特別注意喔！」如果在廚房「黑白」用，就怕料理還沒做好，就先無法生存了，而其中就有3大重點必須掌握，包含「高功率家電避免共用插座／延長線」、「延長線／電線不靠近熱源」、「清潔廚房前拔插頭移電器」。

臉書粉專「台電電力粉絲團」稍早發文列出3重點提醒大家，「廚房用電千萬不能黑白用！不然小心料理還沒做好，就先無法生存」。

一、高功率家電避免共用插座／延長線

台電提醒，廚房常用的高功率家電有很多，像是烤箱、微波爐、電鍋、冰箱等，「高功率家電最好使用獨立插座，應避免共用插座，及避免同時使用延長線」，以避免用電超過負載。

二、延長線／電線不靠近熱源

由於廚房高溫熱源多，像是爐具、烤箱等等，因此台電提醒，「高溫可能會讓電線的塑膠融解，造成銅線外露及短路起火」，一定要格外注意。

三、清潔廚房前拔插頭移電器

在清理廚房時，插頭也是非常需要注意的細節。台電提醒，在清理廚房前，應該先把濾水器等固定電器用品的插頭拔除，至於可移動的電器用品，像是電鍋、烤箱、微波爐等，則應該在拔掉插頭後，先移至他處，以避免電器受潮損壞、觸電。