新店十四張區段34公頃徵收案通過　2025年開工

▲新店十四張（B單元）區段徵收案及周邊地區現況圖。（圖／新北地政局提供）
記者陳致平／新北報導
新店十四張（B單元）區段徵收案歷經多次討論，近期經內政部土地徵收審議小組決議修正後通過，將補充相關資料後報該部核定，新北市地政局預計於11月公告區段徵收，公告期間受理地主申領抵價地，並於公告期滿後15日內發放徵收補償費，區徵工程則規劃於2025年上半年開工、2028年完工，預計帶動地區繁榮。
新北市地政局局長汪禮國表示，新店十四張（B單元）區段徵收案位處捷運環狀線及安坑輕軌交會樞紐，面積約34.0321公頃，南側緊鄰中央新村北側區段徵收區；另外，規劃商業區3.9926公頃及住宅區10.4825公頃，公共設施包含5座公園、停車場用地兼供轉運站及捷運設施使用、學校用地、機關用地及道路用地等，其中位於北側的公園兼污水處理廠用地。
▲新店十四張（B單元）區段徵收案位於捷運環狀線南機廠及十四張站周邊（藍色區塊）。（圖／新北地政局提供）
汪禮國指出，新店十四張區段徵收案開發完成後，能補足周邊不足的公共設施，完善地區機能，也紓解舊市區交通壓力，帶動鄰近地區發展；此外，徵收案內也劃設了1處社會福利設施用地，並匡列0.7016公頃的住宅區供社會住宅使用。
地政局區段徵收科科長梅振豪補充，新店十四張區段徵收案的主要計畫及細部計畫分別在去年5月、7月和今年5月，經內政部及新北市都市計畫委員會審議通過，為加速案件推動，地政局也已同步辦理地上物查估及協議價購等前置作業。
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