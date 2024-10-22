中國70城房價月增數連續12月低於1成　創歷史紀錄

▲中國70個城市出現房價月增的數量已經連續12個月不到1成，是「歷史首次」。（圖／路透）

文／中央社

中共中央政治局會議9月底提出要「促進房地產市場止跌回穩」。最新數據顯示，中國70個城市出現房價月增的數量已經連續12個月不到1成，是「歷史首次」，9月的中古屋房價更是全數下跌。

中國國家統計局每月都公布70個大中城市房價變動情況。據微信公眾號「數據GO」統計整理，發現無論新建房還是中古屋，超過9成的城市房價與上月相比都是下跌，這樣的現象已經連續一年。

在此之前，2014年7月到2015年2月，曾出現過連續8個月上漲城市數量占比低於1成。顯然過去一年的房市低迷情況已經超過了前一次、也就是10年前的房市回調。

根據「數據GO」的整理，個別嚴重的房價下跌城市有：湖北宜昌中古屋連跌42個月；福建泉州中古屋連跌37個月；吉林長春中古屋連跌29個月；江西南昌中古屋連跌25個月。呈現逆勢的則是上海新建房連漲28個月。

9月份新建住宅中，上海、太原和徐州3城房價與上月相比上漲，南京則是保持不變，其餘66個城市全部下跌；中古屋則是70個城市全面下跌，跌幅排前3分別為福建廈門、湖南常德、海南三亞。

儘管中國房市普遍下跌，但不同城市的下跌程度也出現分化。這篇文章指出，目前已有16個城市的中古屋價格指數低於2010年底。