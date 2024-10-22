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老農變富翁　南科F、G區土地點交地價大漲3倍

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲南科F、G區段徵收原本都是農地，開始進行土地點交。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

受惠南科就業人口逐年成長，帶動台南市近年房價漲勢。南科F、G區段徵收原本都是農地，開始進行土地點交，共計逾30萬坪土地，直接把農地變黃金，老農翻身變富翁。信義房屋專家表示，重劃前地價每坪約8~12萬元，目前已到45~50萬元，漲幅相當驚人。

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？　高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

台南南科近年產值驚人，已超越竹科，最早開發的東側LM特區，已漸漸發展成熟，可建地逐年減少，區域內又多為低密度開發的住宅區，建商多開發透天別墅等產品，引來近年台南市府積極開發FG特區。

台南市地政局指出，F、G區段徵收區同樣位於南科東側，但距離南科更近，行政區隸屬於善化、新市區，開發面積100.13公頃，約30萬坪，目前已開發完成，10月底前通知土地所有權人辦理土地點交作業。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，區段徵收前，FG區農地約8~12萬元，目前地價已經漲到單坪45~50萬元，起碼有3倍的漲幅，堪稱農地變黃金，連在地人也笑稱，徵收後出現許多「田僑仔」，老農也變千萬富翁。

▲▼ 南科,善化,蓮潭里,台積電 。（圖／記者張雅雲攝）

▲LM特區的中古屋大樓單價約35~40萬元，南科房市買氣逐漸墊高房價。（圖／記者張雅雲攝）

張榮分析，依照FG特區目前進度，配地後即可送建照申請，預計2025年下半年大樓產品有望陸續推出，周邊如鹽行國中重劃區、新和重劃區房市單價都坐穩4字頭，未來FG建案開價可能直衝5字頭，成交單價落在40~45萬元，成為南科房市新興蛋黃區。

住商不動產高屏澎區協理林祺博指出，LM特區的中古屋大樓單價約35~40萬元，科技人剛性需求逐漸墊高房價，目前LM特區可建築用地，剩下不到3成，FG特區的開發多少能緩解供不應求的問題，勢必帶旺當地交易量。

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關鍵字：南科台南房價FG特區區段徵收信義房屋

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