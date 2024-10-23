央行打房「強碰捷運大利多」　汐止房仲嘆：屋主心態依舊硬

▲汐止人等了20年，捷運汐止東湖線終於在昨（22日）決標，是當地房市的大利多。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

汐止人等了20年，捷運汐止東湖線終於在昨（22日）決標，預計2025年初動工。在地房仲表示，央行重拳打房後，預期屋主會稍微讓價，但現在強碰捷運利多，使得一般屋主還是踩得非常硬。另外，汐止市中心少有的新案已開賣，預期將出現8字頭新高價。

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？ 高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

汐止人等了20年，捷運汐止東湖線統包工程在昨（22日）決標，由馬來西亞商金務大工程股份有限公司、東丕營造股份有限公司、神通資訊科技股份有限公司聯合承攬，新北捷運局接續將辦理簽約，預計在2025年初開工，目標2032年完工。

汐止東湖線總長5.56公里，共設置6座高架車站，連接內湖東湖與汐止區公所，中間行經社后、同興路、樟樹灣、汐止科學園區。

中信房屋汐止大同店長陳玉玲表示，汐止人等這條捷運等了非常久，現在終於確定要動工，是個振奮人心的消息，房價一定有所反應，「然而先前央行重拳打房，正常來說，部分屋主多少會讓價一些，但汐止區尷尬了，強碰捷運大利多，使得一般屋主依舊踩得非常硬。」

陳玉玲觀察，在決標之前，汐止已陸續出現7字頭中古屋交易，接下來就是看市中心指標新案「宏盛心」，該案於近期開賣，「我有去看過，基本上實價揭露出去後，會見到8字頭。」

▲汐止市中心指標案「宏盛心」。（圖／記者項瀚攝）

房市專家何世昌表示，汐止緊鄰南港，持續有北市外溢買盤湧入，且汐止區內也有科技園區，加上捷運建設題材，房市展望可期。

何世昌指出，汐止地型屬長條型，新案供給量低，且多位於山區及較偏遠的蛋白區，價格僅落在4~5字頭，市區新案供給尤其稀少，在供不應求下價格也容易墊高，但觀察去年初銷售的「寶亞新公館」同樣也在市中心，成交6字頭初，若現在一下來到8字頭，恐怕是挑戰在地人對房價的認知。

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？ 高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」