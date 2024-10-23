icash Pay進軍租房市場　強打「房租也能刷卡」

▲過去租屋族繳租大多使用現金、轉帳，在網路上過去「房租為什麼不能刷卡」也曾被拿出來討論。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

過去租屋族繳租大多使用現金、轉帳，在網路上過去「房租為什麼不能刷卡」也曾被拿出來討論，但隨著網路時代大幅進步，統一集團轉投資的愛金卡公司旗下品牌 icash Pay宣布進軍租房市場，可搭配icash Pay及線上金流支付房租費用，打破過去房租不能刷卡窘境。

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過去繳租為何不能用刷卡方式，愛租屋資產管理總經理李婕絲來解答，她說：「過去社會住宅、包租代管並未盛行時，多數房東除了規模不大外，還有為了規避稅則與刷卡手續費，不會辦刷卡機。」

▲不過現代第三方支付系統、線上刷卡功能已經相當成熟。（圖／記者陳筱惠攝）

由統一集團轉投資的愛金卡公司旗下品牌 icash Pay，攜手房產管理新創公司「金箍棒智慧物管JGB Smart Property」，宣布進軍租房市場，搭配icash Pay及線上金流支付房租，打破過去房租不能刷卡窘境，線上線下的結合，繳房租還可以搭配OPENPOINT活動。

▲JGB Smart Property 執行長田智娟（左）與愛金卡公司旗下品牌 icash Pay宣布進軍租房市場。（圖／記者陳筱惠翻攝）

JGB Smart Property執行長田智娟表示：「JGB Living平台上刊登超過萬筆、由北中南專業管理公司管理規劃的合法長租公寓、套房及雅房。結合 icash Pay繳納房租，能給租客雙重把關，提升整體支付安全性、並能透過系統平台清楚紀錄及追蹤每筆繳費紀錄，為租房安全提供更多保障。」

不只包租代管業與民間業者合作，社會住宅的租金也能線上刷卡繳交，凱基銀行也與兆基屋管合作，推出信用卡線上繳交租金服務，未來由兆基屋管包租代管的18個縣市社會住宅，約1萬4000戶的住戶可受惠。

▲新一代年輕的租屋族，其實不喜歡與房東、業者碰面，線上可解決就在線上處理。（圖／資料照）

李婕絲認為：「自動化其實已經是一個趨勢，目前在打房政策下，租屋的市場勢必擴大年齡層也往下降，以我們的經驗來說新一代年輕的租屋族，其實不喜歡與房東、業者碰面，線上可解決就在線上處理，甚至連看屋的流程都能雲端看屋，對房東來說，也可以省去很多對帳的繁瑣流程。」

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