嫁妝是1000萬房子　男友見「2條件」喊家裡有礦！妹子愣：小康而已

▲家人準備一間房要給原PO。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

情侶從交往一直到步入婚姻，大多必須經歷價值觀的磨合，一名女網友表示，自認家庭是小康，父母都有穩定工作且擁有專業技能，家中沒有負債還有千萬元的存款，爸媽也準備了1千萬元的小公寓，要給她當嫁妝，男友則表示「這條件等於家裡有礦」，原PO卻覺得很普通。

女網友在Dcard發文，「男友說我家裡有礦」，家裡不是做生意的，但爸媽都有穩定的工作，也有專業技能，且家中無負債，還有千萬元的存款，爸媽退休後也不用給孝親費。其次，爸媽準備了1千萬元的小公寓作為嫁妝，「他們也有給我哥一間差不多的房子，比較貴，但我覺得沒差，有就很好了」。

男友坦言，自己家人沒有留房子，且要給孝親費，跟原PO的經濟狀況差很大。但原PO卻認為，自己還在工作，並未因家庭富裕而能夠「躺平」不工作，因此不認為家裡有礦，「我還在當社畜阿，這樣算有礦？」

貼文曝光，網友表示，這些條件確實贏了不少人，「家裡有能力送房我覺得算有礦啊，這沒什麼好爭辯吧」、「妳覺得這樣很普通，但對條件更差的人來說就是有礦」、「就真的有礦，妳看看能拿一千萬房子當嫁妝的有幾個，我都不知道能不能湊出頭期款買房」、「光是父母不用養就小康了」、「原來這樣叫很普通...爸媽無負債，還能送子女各一間千萬房」。