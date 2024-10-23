勤美洲際酒店開幕激勵商圈　在地：中興街店面一位難求

▲勤美集團攜手IHG洲際酒店集團，在台中西區打造「台中勤美洲際酒店」，今（23）日正式揭幕。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

勤美集團攜手IHG洲際酒店集團，在台中西區打造「台中勤美洲際酒店」，今（23）日正式揭幕，信義房屋專家認為，勤美洲際酒店落成帶動西區草悟道與勤美商圈，不只中興街上店面一店難求，品牌也趁機汰舊換新，土地交易也創價，發展熱絡。

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「台中勤美洲際酒店」今熱鬧開幕，但是趕在勤美洲際酒店開幕營運之前，同一條的中興街上，品牌店早早布局，原韓國連鎖炸雞品牌「起家雞」，今年初因租約到期退場，30萬元的月租金店面已由香氛品牌「AESOP」取代。

過去在公益路上佔三層樓的電商服飾品牌「Life8」在退場後，也選在年中同樣以月租30萬元代價開回勤美商圈，就位於勤美洲際酒店對面。

▲原韓國連鎖炸雞品牌「起家雞」，今年初因租約到期退場，30萬元的月租金店面已由香氛品牌「AESOP」取代。（圖／記者陳筱惠攝）

另外隨著「勤美之森」與「忠泰老佛爺」開始進入完工交屋階段，過去以台灣大道、中興街口，399坪3層樓的角間店面，過去以每月50萬元代價租給忠泰集團旗下的「明日選品」與「忠泰老佛爺」的銷售中心，也於近期撤出移往斜對面基地現場，該店面預料也將很快迎來新租客。

土地交易方面，10月該區域也成交一筆中興街、博館三街口、面積174.54坪商三用地，每坪103.1萬元成交，是近幾年少有的創價交易，據查買方為登記在台北的沅恆建設公司，目前推案消息未知。

▲10月該區域也成交一筆中興街、博館三街口、面積174.54坪商三用地，每坪103.1萬元成交。（圖／記者陳筱惠攝）

精耕草悟道商圈的房仲業者李盈璁說：「西區勤美商圈是台中典型富人區，也因國際指名度高，香港客、北客要置產台中也首選草悟道，在勤美洲際酒店開幕帶動下，區域不論是店面租金行情、房價甚至土地行情，都是居高不下，且保值性佳。」

信義房屋公益忠明店曾志凱則認為：「勤美洲際酒店落成帶動西區草悟道與勤美商圈，不只中興街上店面一店難求，品牌也趁機汰舊換新，土地交易也創價，隨著爵士音樂節的高知名度、洲際酒店也在11月開放訂房，未來勤美商圈聚集人氣的凝聚力、消費力將更上一層樓。」

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