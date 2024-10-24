底價比國產車還便宜！　19組人搶鹽埕10坪套房「溢價2.3倍標出」

▲高雄府北路的套房底價僅33萬元，24日開標，投標狀況相當踴躍，引來19組人馬搶標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄知名文青景點鹽埕區的套房，竟不到一輛國產車價錢！位於府北路的1間套房，由於未辦繼承登記，經國產署列管後無人認領而遭到拍賣，底價僅33萬元，24日開標，投標狀況相當踴躍，引來19組人馬投標，最後得標價達109萬9999元，溢價高達2.3倍，仍僅市價5折。

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該案為國產署委由台灣金服的拍案案件，由於未辦繼承登記，經國產署列管後無人認領而遭到拍賣。

根據公告，該物件位於鹽埕區府北路的「大高雄第一城」8樓，屋齡44年，坪數為10.33坪的1房、1廳、1衛套房，底價33.2萬元，換算單價僅3.2萬元，1間小套房還不到1輛國產車的價錢，堪稱低單、低總，入手門檻極低。

24日開標引來19組人馬激烈競標，最終由自然人以109萬9999元得標，溢價高達2.3倍，換算單價10.64萬元。

透明房訊《104法拍網》經理陳慧瑜表示，該物件以公告現值當成底價，加上以套房產品來看，面寬寬、採光較佳，所以開標前就吸引不少投標人關注。

▲鹽埕近年發展的愈來愈文青，有駁二特區、高雄流行音樂中心等，能見度高。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋菁豐R15加盟店店東黃識頻表示，鹽埕近年發展的愈來愈文青，有駁二特區、高雄流行音樂中心等，能見度高，近年逐漸成為高雄的知名觀光景點，觀光人潮絡繹不絕，帶動房地價雙漲。

當地為早期發展，屋齡偏高，屋齡30~40年大樓，成交價落在20萬元上下，套房因坪數小，單價會拉高到20~23萬元，以該物件成交價來看，略低於區域行情。

黃識頻表示，該區屋齡約30~40年小套房，若含裝潢、家電，月租金7000~9000元，以投報率換算，也有7.6~9%，自住、收租都適合。

陳慧瑜表示，儘管已溢價2.3倍，和社區行情相比，還是打了5折，陳慧瑜說：「近期因央行打炒房，房價未如民眾期待的房價降低，加上限貸後貸款成數減少，不少民眾又轉往法拍市場撿便宜，畢竟總價還是相對低於市場行情。」

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