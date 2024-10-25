盤點捷運汐東線6站房價　在地：2站有4字頭要把握

▲汐止人等了20年，終於要有捷運了。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

汐止人等了20年，終於要有捷運了！統計汐東線6站點周圍房價，距離台北市越遠反而越貴，最後2站汐科、汐止區公所中古大樓均價站上5字頭，在地房仲建議，若有4字頭釋出，要積極入手，但機會已相當罕見。另外，社后站被點名CP值最高，價格比前後2站便宜，居住環境還更好。

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汐止人等了20年，捷運汐止東湖線統包工程在近日決標，預計2025年初開工，目標2032年完工。汐東捷運總長5.56公里，共設置6座高架車站，連接內湖東湖與汐止區公所，中間行經社后、同興路、樟樹灣、汐止科學園區。

《ETtoday新聞雲》委託台灣房屋統計汐東捷運6站點周圍（800公尺內）房價，當然地台北市門牌的東湖站最貴，新成屋均價9字頭、中古大樓均價逼近8字頭，比汐止區其他站點高出5成，驗證台北市門牌的鍍金威力。

至於汐止區的5站點，以中古大樓來看，離台北市較遠、最後2站的的汐科和汐止區公所價格較高，中古大樓均價站上5字頭。

▲汐東捷運6站點周圍（800公尺內）房價整理。（表／記者項瀚製）

信義房屋汐科店專案經理楊玗臻表示，汐科、汐止區公所站為汐止區較精華的地段，屋齡10年內大樓基本已要6字頭，屋齡20年以上才更有機會買到5字頭，而4字頭價碼則已相當相對稀少。

楊玗臻表示：「雖然近來央行打炒房，影響整體市場買氣，但汐止捷運確定之後，屋主對未來的房價期待增強，沒有降價求售的情況出現，現在中古大樓4字頭屋主大多都不太願意賣，若在汐科、汐止區公所站有4字頭釋出，建議買方可積極入手。」

▲汐科、汐止區公所站為汐止區較精華的地段。（圖／記者項瀚攝）

另外，值得關注的還有社后站，中古大樓每坪均價47.6萬元，CP值高，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，社后站房價之所以比前後2站略低，主要前1站社后機廠站距離東湖更近，易受北市高價帶動；後1站樟樹灣則因近年新案供給相對豐富，拉抬整體的房價水位。

陳定中進一步表示，社后站的地段條件不錯，開發成熟，緊鄰熱鬧的中興商圈，且有別於前後2站依傍工業區，居住氛圍相對安靜，使消費者有機會以相對平實的價位，住進相對優質的環境，算是汐東線沿線CP值頗高的置產區段。

▲社后機廠站、樟樹灣環境上有較多工業區氛圍。（圖／記者項瀚攝）

而汐東線各站各類產品當中，汐止中古公寓均價普遍落在3、4字頭，價格相對實惠，尤其是汐止市區的汐科站、汐止區公所兩站，公寓均價40萬元上下，對照新成屋直逼6字頭價差鮮明，成為沿線房市的一大亮點。

台灣房屋汐止站前特許加盟店長徐國裕指出：「目前汐止市區中古大樓華廈已不乏6字頭成交案例，汐止區公所附近的新成屋建案更開出最高8字頭的價碼，在高價案的推波助瀾下，預期中古屋的房價也可望受惠，因此以3、4字頭卡位老公寓，後續仍具增值遠景。」

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