連鎖咖啡廳潮州店無預警熄燈　新租客年捧84萬租金進駐

▲在南台灣曾引起排隊熱潮的的「多一點咖啡館」，以山型吐司大受歡迎，沒想到潮州店無預警熄燈，新租客秒進駐。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

屏東潮州以燒冷冰聞名，在南台灣曾引起排隊熱潮的的「多一點咖啡館」，以山型吐司大受歡迎，每到用餐時間就大排長龍，沒想到潮州店無預警熄燈，在地人都相當不捨，不料才沒多久就有新租客，手捧年租金84萬元進駐，在地透露，將規劃接待中心使用。

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「多一點咖啡館」從高雄起家，是南台灣有名的早午餐店，在台南和高雄都有分店，自家烘培的山型吐司是一大賣點，全盛時期每到用餐時刻就大排長龍，剛到台南、屏東展店時，還因大受歡迎而引發排隊熱潮。

▲該店今年初突然在臉書透露因人力不足，將在頂讓後結束營業。（圖／翻攝自Facebook／多一點咖啡館-屏東潮州館 ）

屏東潮州館位於潮州鎮延平路，已開店7年， 沒想到今年初突然在臉書透露因人力不足，將在頂讓後結束營業，新租客已秒進住。

根據實登，該店地坪150坪、建坪86坪，今年7月新租客以月租金7萬元進駐，換算年租金84萬元，目前還在裝潢中，據了解，新租客為北部建商山本耀建設，預計到潮州推案，將規劃為接待中心。

▲延平路商圈是潮州最熱鬧的商圈，最知名的冷熱老店也在該區。（圖／記者張雅雲攝）

富山不動產店東邱璿樺表示，延平路商圈是潮州最熱鬧的商圈，最知名的冷熱老店也在該區，當地一般地坪租金落在1000~1500元，該店租金也算符合行情。

中洲建設總經理黃瀚霆表示，潮州是屏東縣人口第二大行政區，近年發展愈來愈熱絡，有不少外地建商搶進推案，新推案也從過去的透天產品，逐漸轉型成大樓、華廈，房價也是屏東縣中僅次於屏東市，有不少剛性需求購屋族。

根據實登，銷售中新案包括「欣潮-欣家樓」、「御潮苑」、「和嘉苑七期 」等，今年成交均價為25.7萬元，最高單價為29.7萬元，已創區域新高，持續逼近3字頭天花板。

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